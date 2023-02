Ecologistas anuncia querellas a diputados que voten a favor "chapuza" sobre zonas ZEPA

Ep.



El coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura, Ángel García Calle, ha señalado que su colectivo se querellará contra aquellos diputados en la Asamblea que voten a favor de la "chapuza jurídica" que a su juicio supondrá, de aprobarse, la propuesta de ley del Grupo Socialista sobre zonas ZEPA en la comunidad que se está tramitando en la Cámara autonómica.



Así lo hará el colectivo porque "lo que es ilegal (en alusión al complejo Marina Isla de Valdecañas) no se puede legalizar, y menos de la forma que se pretende", según ha recalcado García Calle, quien también ha vaticinado que, de aprobarse la propuesta de ley del Grupo Socialista en cuestión, también podrían formularse "demandas de responsabilidad patrimonial a barullo" relacionadas con iniciativas impedidas hasta ahora en zonas ZEPA que no serían tal.



"Las sanciones que se han impuesto, las urbanizaciones o construcciones o instalaciones que se han impedido porque aquello era una zona ZEPA van a venir demandas de responsabilidad patrimonial a barullo", ha augurado el responsable de Ecologistas en Acción.



"Desde luego Ecologistas en Acción Extremadura de aprobarse esta ley presentará querellas contra aquellos diputados que voten a favor de ella. Y ya hay advertencias para navegantes, tengo aquí por si alguien lo quiere leer la querella que presentó el fiscal jefe de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña contra aquellos diputados que desobedeciendo al Tribunal Constitucional votaron a favor del referéndum del 1 de octubre", ha señalado.



De este modo lo ha planteado García Calle durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley (PRL-9), por la que se declaran, de forma expresa, zonas de especial protección para las aves, 55 territorios de Extremadura.



Así, se ha preguntado "por qué y por qué ahora" el Grupo Socialista "en todos los años que lleva gobernando en la Junta no se haya percatado de la supuesta necesidad de esta ley", algo que considera "curioso".



También, ha criticado la "celeridad" en la presentación de la propuesta de ley por parte de un grupo parlamentario y no de la Junta debido a que "parece ser que conviene sacar la propuesta antes de que se celebren elecciones y posiblemente no se consiga mayoría absoluta"; así como "sobre todo la ausencia de necesidad de informes jurídicos que a buen seguro impediría la tramitación de esta propuesta de ley".



En este sentido, ha considerado una "aberración jurídica" la propuesta de ley, porque "lo que se pretende con esta proposición planteada ya en el tiempo de descuento de la legislatura sobrepasa todos los límites".



"El PSOE busca escaquearse de la responsabilidad política de la chapuza" de Marina Isla de Valdecañas, ha espetado García Calle, quien ha afirmado que "la proposición de ley que pretende ser aprobada en la Asamblea inevitablemente supone ir contra lo sentenciado ya en 2019 por el Tribunal Constitucional, pero esta vez no como una simple reforma legal sino aprobando toda una ley dedicada a legalizar lo ilegalizable, y además con pleno conocimiento de que no es competencia de esta Asamblea legislar sobre terrenos que forman parte de la Red Natura 2000".



También, ha apuntado que la propuesta de ley, de aprobarse en la Asamblea, "podría suponer a juicio de Ecologistas en Acción la comisión de dos delitos, el de prevaricación y del de desobediencia grave a la autoridad judicial, porque no es otra cosa que burlar la sentencia 134/2019 de 13 de noviembre".



GRUPOS PARLAMENTARIOS



Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha indicado que él personalmente votará a favor de la propuesta de ley que plantea su grupo relacionada con zonas ZEPA en la comunidad.



Asimismo, ha preguntado a Ecologistas en Acción si está de acuerdo en que "no se construya nada en terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000" y con que "se demola todo lo que estuviera construido en terrenos de la Red Natura 2000".



A su vez, el diputado del PP Bibiano Serrano ha transmitido el "apoyo" de su grupo a Marina Isla de Valdecañas, y ha afirmado que no dejarán de hacer "todo lo que esté" en sus "manos" para "intentar salvar" el proyecto, ya que "hace falta muchas Valdecañas más en la comunidad autónoma y hace falta sin duda alguna desarrollar el territorio y la riqueza, siempre dentro del respeto al medio ambiente y dentro de las normas legales que se establezcan".



En todo caso, ha considerado que la propuesta de ley que plantea el PSOE es "una chapuza". "No tiene por donde agarrarla por ningún sitio, ni por la parte de Valdecañas ni por la parte de la regularización de las zonas ZEPA", ha espetado.



De su lado, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha afirmado que las "amenazas" de Ecologistas en Acción de "llevar a los tribunales" a los diputados que apoyen la propuesta de ley sobre zonas ZEPA "no va a condicionar en ningún modo el voto" de su grupo, porque "los diputados tenemos libertad para votar lo que queramos".



En todo caso, ha reconocido que la "chapuza" de la propuesta de ley que plantea el Grupo Socialista "es una redefinición de las distintas ZEPA y de golpe y plumazo quita la ZEPA de Valdecañas", lo que supone "una torpeza total", en tanto que "hay una cosa juzgada y no se pueden sacar leyes posteriores para saltarse sentencias judiciales".



Por su parte, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha agradecido a Ecologistas en Acción que haya aguantado la "campaña de criminalización y desprestigio" a la que, a su juicio, ha venido estando sometido dicho colectivo durante los últimos años cuando "lo único que han hecho es denunciar ilegalidades".



"Los ecologistas lo único que hacen es denunciar cuando los políticos se creen por encima de las leyes", ha defendido De Miguel.



PAPEL DE LOS ECOLOGISTAS



Finalmente, para cerrar el debate, el coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura, Ángel García Calle, ha defendido que el "papel" de los ecologistas en la sociedad es "controlar aquellos desaguisados que los particulares o incluso las administraciones puedan llevar a cabo contra el medio ambiente", y ha recordado que ya han logrado varias sentencias que les dan "la razón" con el proyecto Marina Isla de Valdecañas.



"Yo no amenazo a nadie, válgame Dios, no vengo aquí a amenazar a nadie. Lo mismo que dijimos en 2007 cuando se aprobó el PIR y dijimos que lo íbamos a denunciar y lo denunciamos y al final la justicia nos ha dado la razón, lo mismo vengo hoy a decir aquí que lo vamos a denunciar. Eso no es ninguna amenaza, eso es un hecho indiscutible, que vamos a presentar querella es un hecho indiscutible, no es ninguna amenaza", ha espetado sobre su anuncio de querellas contra los diputados que voten en la Asamblea de Extremadura a favor de la propuesta de ley del Grupo Socialista sobre zonas ZEPA.



"Si el ordenamiento jurídico nos hubiese dado otro papel a los ecologistas pues hubiésemos afrontado ese papel, pero el papel que tenemos es llevar a los tribunales aquellos desaguisados que vayan contra el medio ambiente", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que lo que pretende aprobarse en la Asamblea es una "chapuza jurídica".



De igual modo, en respuesta a la pregunta del PSOE sobre la posición de Ecologistas en Acción de cara al futuro del complejo Marina Isla de Valdecañas, García Calle ha reiterado que hay varias sentencias que "dicen" que hay que tiene que ser derribado.



"No es que yo quiera que se demuela Valdecañas, es que lo dicen dos sentencias del Tribunal Supremo. La última sentencia del Tribunal Supremo dice que se demuela completamente porque es ilegal... Por tanto, no es que los ecologistas digamos que hay que derribar cosas porque nos gusta, no... porque lo dice la ley y porque lo dicen sentencias del Tribunal Supremo y del TSJEx", ha afirmado.