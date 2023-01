Tellado sitúa a Guardiola como "alternativa real del cambio" en Extremadura

Ep

De esta forma, lo ha recalcado el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, sobre la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola.

Para Tellado, "Sánchez y Vara son exactamente lo mismo, son un tándem, el tándem de la miseria y la despoblación para Extremadura. Sánchez y Vara son el tándem del paro y la pobreza, Sánchez y Vara son el tándem de los impuestos y la deuda", durante la presentación de Fernando Pizarro como candidato a la reelección como alcalde de Plasencia.



En dicho acto, en el que también ha participado Guardiola, el vicesecretario de Organización del PP ha dicho de la líder de los 'populares' extremeños que es la única persona que puede cambiar los efectos de dicho "tándem" y ha señalado que el PP extremeño "está preparado" y "lo dicen las encuestas".



Por ello, ha invitado a los extremeños a que aprovechen la "oportunidad de cambio" abierto y ha asegurado que Guardiola no es solo la candidata del PP a la Presidencia de la Junta sino que se ha mostrado convencido de que será la próxima presidenta de la Junta de Extremadura.



"Frente a ese tándem que forman Vara y Sánchez yo propongo otro tándem para Plasencia y Extremadura que es María Guardiola y Fernando Pizarro. Éste sí que es un tándem ganador", ha asegurado, al tiempo que ha sostenido que si a este tándem se une Feijóo en el Gobierno nacional se convertiría en un "trío de ases".



Además, ha enumerado un "decálogo negro" de consecuencias para Extremadura del tándem integrado por Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara.



Así, ha criticado que Extremadura no se baja del "lamentable podium" de las comunidades con más paro del país, especialmente del paro femenino y juvenil, además de que más de 30.000 personas se han marchado en los últimos seis años e la región, "es su mayoría" jóvenes.



También ha afeado que el gobierno presidido por Vara no logra que se asiente población en los pequeños y medianos pueblos, algo que hace que "el 40 por ciento de los pueblos de Extremadura están a punto de desaparecer".



Asimismo, como ha sostenido, "nadie protege" a los casi 500.000 extremeños que están en riesgo de pobreza y exclusión social, además de criticar que el PSOE ha convertido el tren en un "símbolo de la desvergüenza" y "abandono" que sufre la región, con un "AVE de marca blanca".



De esta forma, el ferrocarril, ha dicho, es la "punta del iceberg" del "abandono" de las infraestructuras en Extremadura, a lo que ha sumado la "incomunicación" de la región con el resto del país, ya que Sánchez "siempre tiene otras comunidades más importantes, otras comunidades más prioritarias" donde invertir los recursos, algo que hace ante el "silencio cómplice" de Vara.



También Tellado ha expuesto que, mientras el PSOE organiza grandes manifestaciones contra la sanidad pública de Madrid, aquí "callan ante una de las peores sanidades públicas de España", en donde se acumulan el "doble de días en las listas de espera" que comunidades como la madrileña.



Asimismo, ha considerado que tanto Vara como Sánchez "han abandonado" a los afectados por la borrasca Efraín, ya que las ayudas prometidas "siguen sin llegar", a lo que ha unido que cada año aumenta la deuda y los impuestos en Extremadura mientras sus ciudadanos no ven que esos impuestos se transforman en infraestructuras y servicios.



En último lugar, el vicesecretario general de Organización del PP ha considerado que tanto Fernández Vara como Sánchez "han insultado" a toda Extremadura con los votos de sus diputados en el Congreso a favor de la derogación de los delitos de sedición y a favor del abaratamiento de las penas por malversación.



Por ello, Miguel Tellado ha considerado que el presidente de la Junta y del Gobierno nacional "juntos son aún peor que separados" y son "lo mismo, por mucho que Vara intente disimular".