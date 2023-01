Guardiola dice que las fugas de agua en hospitales están en la realidad de Extremadura

Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha señalado sobre la fuga de agua de esta pasada noche en el Hospital Universitario de Badajoz que, al igual que los techos que se caen, forman parte de la realidad, y que no se encuentran en la "Extremadura imaginaria" que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tiene en la cabeza.



Así lo ha dicho al ser preguntada por una nueva incidencia en un centro hospitalario de la región, y sobre la cual ha señalado que "igual que los niños tienen amigos imaginarios, el presidente de la Junta tiene una Extremadura imaginaria en la cabeza", pero "la realidad es otra".



Y el "ejemplo más claro" de esta Extremadura "imaginaria" de Vara se encuentra, ha señalado Guardiola, en la Sanidad, porque hay "hospitales que se inundan, hospitales a los que se les cae el techo, profesionales sanitarios absolutamente saturados, enfermeras que no pueden disfrutar de sus derechos...".



Por este motivo, ha señalado, desde el pasado 24 de agosto mantiene su mano tendida para firmar un pacto por la sanidad en Extremadura, porque "cuando se habla del bienestar de los extremeños no tiene que haber ninguna discusión política", sino que han de trabajar "todos en el camino de que la sanidad esté fuera del debate", ya que se trata de una "responsabilidad política de todos".



Asimismo, ha señalado que le llama la atención en Madrid se esté "todo el día" hablando sobre la situación sanitaria, y en Extremadura "el silencio sea atronador".



Guardiola ha replicado las palabras de este pasado martes de Vara, en las que señalaba que no creía que haya 'barones' del PSOE que vayan a abandonar las siglas del PSOE porque tendrían "difícil" ganar las elecciones, pidiendo al presidente de la Junta que se "aparte" de Pedro Sánchez porque "tiene a la región condenada al ostracismo".



Por ello, ha insistido, una de las primeras cosas que llevará a cabo si es presidenta de la Junta es promover un pacto con el resto de grupos políticos por la sanidad.