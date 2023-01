Delegado ve incomprensible que Badajoz y Plasencia renuncien a ayuda al transporte público

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha considerado "incomprensible" la decisión de los consistorios pacense y placentino.

Mendoza ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno 'Cumpliendo 2022', que recoge las más de 170 medidas aprobadas por el Ejecutivo Central para la comunidad, durante el pasado año, entre ellas, las ayudas al transporte público urbano al que se han destinado 800.000 euros.

Sobre estas ayudas, ha esperado que "algunos" ayuntamientos de la región "reconsideren su rechazo" a seguir manteniendo el descuento con la ayuda del Gobierno de España, y ha aseverado que "en principio no deja de llamar la atención" y no deja de parecerle "sorprendente" que dos de los grandes núcleos de población de la región, Badajoz y Plasencia, "dos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular", hayan anunciado que van a renunciar a aplicar esa ayuda de cara a este 2023.

Mendoza ha subrayado que, "desde luego, a nosotros, nos resulta incomprensible porque o bien es que no disponen de los recursos suficientes, y por lo tanto estarían reconociendo que la gestión financiera de sus ayuntamientos por lo menos no ha sido muy eficaz o, es que simplemente no quieren ayudar a los ciudadanos más vulnerables y más necesitados".

Cabe recordar que, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado en su balance de 2022 que la ciudad no va a poder aplicar la medida de descuento del precio del transporte urbano "por responsabilidad" y por no tener la "confianza" de que el Gobierno vaya a pagar su "parte", así como por el déficit que acumula el autobús ante el cual no pueden "comprometer más las arcas públicas" con un servicio "que ya es deficitario de por sí".

Además, Gragera ha criticado que "todavía" están esperando que les abonen el dinero que decían que les iban a conceder el 1 de septiembre para la rebaja de este porcentaje.

Ante los posicionamientos del primer edil pacense, el Delegado del Gobierno ha considerado que, si el ayuntamiento quiere mantener un sistema de ayuda al transporte urbano "lo que tiene que hacer es ponerlo, aplicarlo y pagarlo", y ha apuntillado que si tiene que exigir algún compromiso de pago que no haya hecho el Gobierno de la nación, del cual no tiene conocimiento que se haya producido, "pues que lo exija".