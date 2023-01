El PSOE acabará la legislatura con "muchas propuestas" para resolver "problemas"

Ep.



La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha incidido en que su formación acabará la presente legislatura con "muchas propuestas" para "resolver los problemas" de la comunidad.



Mientras, su homóloga del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha subrayado que, además de plantear iniciativas, su partido incidirá en que la Junta debe rendir cuentas sobre lo comprometido y lo hecho estos últimos cuatro años.



Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha confiado en que, pese a que quedan ya unos meses para las elecciones autonómicas, "no se olvide de lo importante" que es el legislativo (la Asamblea) y de que, por tanto, "hay tiempo" para seguir impulsando leyes y continuar con la fiscalización al Ejecutivo autonómico.



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha lamentado que el PSOE está "apurando" el final de legislatura para "sacar adelante" un modelo "desarrollista" en la comunidad que "lo fía todo a proyectos que vienen de fuera" de la región, sin confiar en que "aquí hay capacidad suficiente para tener un modelo diferente, alternativo".



De este modo se han pronunciado los diferentes representantes políticos en sendas ruedas de prensa ofrecidas este martes en la Asamblea tras la Junta de Portavoces de la Cámara regional.



PSOE



Así, Lara Garlito (Grupo Socialista) ha incidido en que su formación arranca el año "con muchísimas ganas, muchísima ilusión, muchísima esperanza" y con "muchas propuestas" para los ciudadanos para "resolver los problemas" y para "aspirar al futuro de esta tierra con propuestas, con proyectos".



"Empezamos el 2023 con 10.000 parados menos en 2022, con una región por tanto con más empleo, con más oportunidades, con más creencia en nuestro talento", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que la región crece también en exportaciones, con un volumen de negocio de más de 3.000 millones de euros. "La región crece, suma, cree en sí misma", ha resaltado.



Asimismo, ha ahondado en que Extremadura tiene "mayor estabilidad en el estado del bienestar" con su apuesta por los comedores escolares, así como que es una región "por la que hay que seguir trabajando" pero que ha venido aplicando "hechos, no promesas" por parte de la Junta, "un gobierno comprometido con su gente, con su tierra, y que aspira a que Extremadura lidere las fuentes de nuevos empleos".



En este punto, ha criticado también a quienes "siempre han deseado que a Extremadura le vaya mal", en alusión a la "derecha antigua que siempre viene a aportar lo mismo", y que "nunca se ha alegrado de ningún proyecto que genere empleo" en la región. "Nunca han querido una Extremadura que prospera, que genera riqueza", ha incidido.



Con ello, Garlito ha reconocido que le gustaría que para 2023 "se trabajase, se trajesen proyectos, se abordasen alternativas para enriquecer el debate, porque de un debate generoso, libre, de contraposición de proyectos ganan todos los extremeños", pero ha lamentado que la oposición "no ofrece alternativas" y "no ve lo que tiene enfrente, que es una Extremadura con esperanza, con ganas, repleta de trabajo y que hace sus deberes, se levanta todas las mañanas y ofrece lo mejor de sí misma para dar los resultados que da".



Así, preguntada sobre que el PP critica que ahora la Junta saque adelante proyectos como Elysium City ante la cercanía de las elecciones, la portavoz socialista ha incidido en que "el PP no se alegra de ningún proyecto que genere empleo y riqueza en Extremadura". "El PP de Extremadura lo único que quiere es lo que consiguió en sus cuatro años de gobierno, los mayores índices históricos de desempleo en la región y recortes sociales", ha remarcado.



PP



Por su parte, Cristina Teniente (Grupo Popular) a escasos meses de completar la legislatura, ha incidido en que su partido va a pedir que la Junta "rinda cuentas" de sus compromisos, de sus planes, de sus acciones y de su presupuesto que "ha empezado a rodar".



De forma paralela, el PP seguirá planteando propuestas que "den soluciones a problemas graves que tienen el conjunto de los extremeños, los sectores económicos y la sociedad en general". "Es tiempo para dar respuestas porque son muchas las problemáticas" de la región, ha espetado.



No obstante, ha reprochado a la Junta su "triunfalismo" y que saque adelante ahora proyectos como Elysium City por la cercanía de las elecciones, ha explicado, cuando se trata de una iniciativa que surgió ya hace años,



"En la calle no se comparte el triunfalismo" de la Junta, sino que "en Extremadura hay mucha preocupación" porque la situación económica "no va bien" y "no se están tomando medidas para desahogar a las familias", sobre todo a las más vulnerables, ha defendido la portavoz 'popular', quien ha criticado los "proyectos fantasmas" del presidente Guillermo Fernández Vara que "aparecen cuando llegan las elecciones" y luego "desaparecen".



Finalmente, Teniente también ha reiterado el planteamiento de su partido de que Vara "es una prolongación de Sánchez" pero esto está "perjudicando" a Extremadura, que "se está vaciando de jóvenes y de reivindicaciones". "Nos estamos aguantando con todo y no puede ser... El único que está ganando con todo esto, con este silencio en todo lo que dicta el señor Sánchez es el señor Fernández Vara, los extremeños no estamos ganando absolutamente nada", ha espetado.



CIUDADANOS



De su lado, David Salazar (Ciudadanos) ha mostrado su deseo de que "no se olvide de lo importante" que es el legislativo, aunque estén próximas las elecciones, y que por tanto "hay tiempo" para seguir impulsando leyes y medidas y para continuar con la fiscalización del Ejecutivo regional.



Asimismo, aunque ha aplaudido la generación de empleo y riqueza en Extremadura, ha lamentado que "muchos" de los "macroproyectos" anunciados por la Junta son "del pasado ciclo electoral", y ha reconocido que tiene "serias dudas" de que se vayan a poner en marcha en breve.



En este sentido, ha lamentado que el proyecto de la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata haya sufrido la "pérdida" de las ayudas del Perte, y sobre el macroproyecto de ocio Elysium City en Castilblanco ha pedido que la Junta aclare si tiene "alguna garantía" de que las obras van a comenzar en un plazo de seis meses.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) ha reconocido que "es el PSOE el que marca el paso en este final de legislatura", y ha lamentado que los socialistas están "apurando para sacar adelante un modelo desarrollista en Extremadura que lo fía todo a proyectos que vienen de fuera", ha dicho, "cuando aquí hay capacidad suficiente para que tengamos un modelo diferente, alternativo".



Así, ha criticado que "se han acelerado la aprobación" de proyectos como el Elysium City en el último Consejo de Gobierno "con toda la aceleración como si se acabara el tiempo para un proyecto así".



Ha reprobado también la propuesta de ley del Grupo Socialista para "intentar legalizar" Valdecañas por considerarlo "otro disparate jurídico", en tanto que "ya hay sentencias del Constitucional, el Supremo y del TSJEx en contra de Valdecañas y diciendo que hay que demoler lo construido" y supone "el penúltimo intento del PSOE de salvar algo ilegal en las instancias judiciales".



"Este fin de legislatura tiene que ser también un inicio de lo que esperamos de los proyectos que esperamos para Extremadura", ha dicho igualmente Joaquín Macías, porque "las oportunidades no van a depender sólo de que vengan inversiones de fuera" sino "también de lo que los extremeños seamos capaces de hacer por esta región" y "hay inteligencia para ello".