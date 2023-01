Anunciada la apertura al tráfico "inminente" del trayecto "alternativo" a la N-523

Ep

Así, lo ha anunciado el delegado de Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, recalcando la apertura al tráfico "inminente" y "lo antes posible" de la antigua nacional que se está recuperando como trayecto "alternativo" a la N-523 entre Badajoz y Cáceres, tras los daños ocasionados en el kilómetro 45 de dicha vía que une ambas capitales extremeñas por la borrasca Efraín del pasado 13 de diciembre.



Sobre este tema y las obras en la carretera en el entorno de las localidades de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, Francisco Mendoza ha señalado que "efectivamente" se está trabajando para que sea "lo más inmediato posible", tras lo que ha reconocido que las obras que se tienen que realizar para acondicionar una carretera que lleva en desuso más de 30 años son "complejas".



En este sentido, ha remarcado que "ningún ingeniero simplemente se limitaría a pintar unas líneas en la antigua carretera y ponerla a disposición de los usuarios con el riesgo que ello conllevaría", de manera tal que se está intentando llevar a cabo las actuaciones "en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de la vía", que espera sea abierta "lo antes posible", a la par que ha insistido en no detallar ningún plazo concreto y en que podría ser "lo antes posible".



Sobre la N-523 y el puente que se tiene previsto realizar para sortear el socavón abierto en el citado kilómetro, el delegado ha destacado que se está trabajando en ello y que una vez declarada la emergencia, se redacta el proyecto, se recaba el material necesario y se contrata con las empresas que están "en condiciones" de realizarlo, de modo que espera sea "inminente" y que, además, "se lleve en el menor tiempo posible".



No obstante, no ha podido comprometerse a un plazo, entre otras cuestiones, ha reconocido, porque además se está comenzando, ha asegurado.



A continuación, ha remachado que el que en un mes desde que se produjo el suceso vayan a ser capaces de poner en marcha un trazado alternativo en una carretera que lleva más de 30 años sin utilizarse, una declaración de emergencia de las obras de reparación y espera que la "inminente puesta en funcionamiento de dichas obras", cree que es un plazo "suficientemente ágil como para estar satisfecho" de los trabajos que se han hecho, "en unas fechas además complicadas por la disponibilidad de personal".



"Ya me gustaría a mí como ciudadano pacense que alguna de las losetas flotantes de la ciudad de Badajoz se hubieran reparado en ese mismo tiempo", ha abundado, para insistir en que la puesta en servicio del tramo alternativo es "inminente" y que van a hacer que sea "lo antes posible".



Igualmente, ha agregado que sabe que los ingenieros y el personal está trabajando en ello "desde el minuto uno" y que estas Navidades, algo de lo que es "consciente" porque ha hablado con el jefe de Demarcación de Carreteras varias veces, se ha seguido trabajando, a pesar de los días de vacaciones y permisos que suele disfrutar el personal al servicio de las administraciones públicas y de las empresas en general.



El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones tras participar en la Delegación en Badajoz en un minuto de silencio en memoria de las últimas víctimas de violencia de género.