Gobierno aprueba 4,01 millones de incentivos regionales para tres proyectos en Extremadura

Las comunidades autónomas que recibirán estas ayudas son Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla.



Así, entre las comunidades beneficiadas se encuentra Extremadura, donde se han aprobado tres proyectos, con una subvención de 4.017.964,23 euros, que movilizarán una inversión de 18.781.180 euros. Con estos proyectos se generarán 88 nuevos puestos de trabajo y se mantendrán otros 114 empleos.



Mientras, en el conjunto nacional, esos casi 151 millones de euros de incentivos regionales permitirán movilizar una inversión total de 846,4 millones de euros, lograrán mantener 15.735 puestos de trabajo y crear 2.006 empleos.



Hacienda ha explicado en su comunicado que estos 13 incentivos regionales se aprobaron mediante Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en su reunión del 23 de diciembre de 2022. Los otros 122 proyectos, al no superar los 15 millones de subvención por empresa, se han aprobado en una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública del 14 de diciembre del pasado año.



Estas ayudas se destinarán a proyectos del sector industrial y el turismo, para impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico de las zonas donde se ejecutan. El Ministerio de Hacienda precisa que los incentivos regionales contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible.



Además, pretenden fomentar la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo para intentar cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la Unión Europea.



ANDALUCÍA RECIBE LOS MAYORES INCENTIVOS



Andalucía recibirá una subvención de 40.942.571,95 euros para 34 proyectos. Hacienda estima que se movilizará una inversión de 281.780.328 euros, además de crear 491 nuevos puestos y mantener otros 9.946 empleos.



En Aragón, se han aprobado siete proyectos, con una subvención de 5.531.893,11 euros, que movilizará una inversión de 31.621.497 euros. Ello permitirá crear 78 nuevos puestos de trabajo, mientras que se mantendrán 470 puestos.



En el caso de Asturias, se ha acordado la aprobación de tres proyectos, con una subvención de 734.983,98 euros, que suponen movilizar una inversión de 7.542.601 euros. Estos proyectos permitirán mantener 84 empleos y generarán 10 nuevos puestos de trabajo.



Murcia contará con una partida de 13.609.153,69 euros para 17 proyectos aprobados. Esto supone generar una inversión de 55.001.977 euros. Se crearán 232 nuevos empleos, mientras que se mantendrán otros 632 puestos de trabajo.



Por su parte, Castilla-La Mancha contará con una subvención de 36.256.750,46 euros para otros 17 proyectos. En esta comunidad se movilizarán 181.076.552 euros de inversión, se crearán 581 nuevos puestos de trabajo y se mantendrán otros 1.371 empleos.



En Cantabria, se han aprobado dos proyectos, con una subvención de 627.922,92 euros, que movilizarán 7.036.111 euros. Con ellos se crearán 13 nuevos puestos de trabajo y se mantendrán otros 134 puestos.



También recibirá subvenciones Galicia, con cuatro proyectos y un incentivo de 1.269.208,8 euros. En esta región se movilizarán 2.016.198 euros. Con estos proyectos se generarán 26 nuevos puestos y se mantendrán otros 100.



En Canarias, se han aprobado 18 proyectos, con una subvención de 35.144.866,89 euros. La inversión que se generará asciende a 158.463.328 euros. Con estos proyectos se crearán 238 nuevos puestos de trabajo y se mantendrán otros 1.507 puestos.



En Castilla y León, se han aprobado 10 proyectos, con una subvención de 6.147.592,76 euros, que generará una inversión de 40.662.873 euros. Con estos proyectos se generarán 87 nuevos empleos y se mantendrán otros 323 puestos.



En la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha aprobado un proyecto, con una subvención de 593.505,25 euros, que movilizará una inversión de 4.565.425 euros. Con este proyecto se generarán ocho nuevos puestos de trabajo y se mantendrán 42 puestos.



También se encuentra entre las comunidades beneficiadas Extremadura, donde se han aprobado tres proyectos, con una subvención de 4.017.964,23 euros, que movilizarán una inversión de 18.781.180 euros. Con estos proyectos se generarán 88 nuevos puestos de trabajo y se mantendrán otros 114 empleos.



En la Comunidad Valenciana, se han aprobado 17 proyectos, con una subvención de 5.293.620,59 euros, que generarán una inversión de 42.911.765 euros. Con ellos se crearán 139 nuevos puestos de trabajo y se mantendrán 1.012 puestos.



En Baleares, se han aprobado dos proyectos, con una subvención de 741.316,8 euros, que permitirán movilizar 4.942.112 euros. Estos proyectos supondrán la creación de 15 nuevos puestos de trabajo.