Sobre Guardiola, Osuna: "Si trata así a los suyos, cómo va a tratar a los ciudadanos"

El alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna, ha cuestionado que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, que "venía a renovar" la formación, haga "castings" para elegir a los candidatos para las elecciones de mayo.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha contrapuesto que, mientras en el PSOE se hacen primarias y se consulta a la militancia para elegir a los candidatos, el Partido Popular hace "castings".

De la misma manera, cree que Guardiola tiene una "actitud caciquil" y se ha preguntado que "si trata así a los suyos, cómo va a tratar a los ciudadanos", en relación a la destitución de Fátima Mulero como candidata del PP a la alcaldía de Mérida.

Para el responsable local del PP, "está inhabilitada", cuestionando que, "si trata así a los suyos", cómo va dar Guardiola lecciones de cómo se debe gobernar.

Además, ha matizado que "a cuatro meses de las elecciones, va a poner ahora a un candidato o candidata, un cantante, un futbolista, el primero que se le ocurra, va a poner ahora a uno para que nos diga a los que llevamos ocho años trabajando aquí qué tenemos que hacer en Mérida, eso no cuadra".

Según Rodríguez Osuna, la política es "mucho más seria" que "los Twitter, que los vídeos", momento en el que asegurado que él, como alcalde, recibe a muchos ciudadanos para escuchar sus problemas y no se hace una foto con ellos.

Además, ha matizado que "yo no sé qué harán los ciudadanos, los ciudadanos son libres el 28 de mayo para votar lo que quieran, pero si trata así y si esa es la democracia interna que tiene en su organización no me imagino si llegara, que no va a llegar, es que yo creo que no va a llegar ni de líder de la oposición, no le auguro que sea líder de la oposición, no lo va a ser porque llegará la renovación también allí y alguien dirá nos hemos equivocado, pero se han equivocado no con la de Mérida, se han equivocado con la de Extremadura".