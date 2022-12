El SES tendrá un 6% de temporalidad del empleo cuando acaben los procesos de oposición

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) contará con una temporalidad del empleo del 6 por ciento cuando finalicen los procesos de oposición que tienen en el SES con más de 1.500 plazas, junto a las más de 1.800 sacadas a oferta de estabilización en dicho servicio.

A preguntas de los periodistas por la oferta de estabilización de empleo, entre ellos para el Servicio Extremeño de Salud, que se publica este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura, Vergeles ha explicado que forma parte de la hoja de ruta de la estabilización del empleo público, en concreto en el ámbito de la sanidad.

Como ha valorado, "lo más destacable" es que cuando finalicen los procesos que tienen de oposición, que son en torno a 1.554 plazas, y junto a las más de 1.800 que se han sacado a la oferta de estabilización, el SES quedará con la citada temporalidad del empleo del 6 por ciento, "muy por debajo del 8 por ciento que es lo que recomienda la Unión Europea".

Ante ello, ha mostrado la satisfacción ante "este grado de estabilidad en el empleo que tienen los profesionales del Servicio Extremeño de Salud".

Mientras y preguntado también por la presión asistencial en relación a la Covid-19, ha explicado que está "bien" y "controlada". "Controlada, mucha presión en las urgencias lógicamente, pero con pocos ingresos afortunadamente", ha especificado.

NEGOCIACIONES CON SIMEX

Por otro lado e interpelado por las negociaciones con Simex ante la posible convocatoria de huelga, el consejero ha hecho hincapié en que cree que han pedido cita con el gerente del Servicio Extremeño de Salud, y que "no hay ninguna convocatoria de huelga", sino que "lo único" que hay es una solicitud de entrevista, que según recuerda si entró fue el viernes de la semana pasada, a tenor de lo cual ha agregado que "lógicamente" habrá que adaptar las agendas para que "tengamos las conversaciones que, por cierto, no hemos roto en ningún momento".

"No hemos roto en ningún momento la negociación colectiva, nos sorprendió que no acudiesen a la constitución de la mesa sectorial de sanidad, porque ahí es donde creo yo que se deben producir la mayor parte de las negociaciones en beneficio de todos los trabajadores", ha continuado, para subrayar que "aún así, y sabiendo que esto es así", desde la Consejería "no" se han "negado nunca" a hablar de la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales.

En este punto, se ha referido al plan de ordenación de recursos humanos del SES que le propondrán la mesa sectorial de sanidad, el cual es "muy ambicioso, tremendamente ambicioso" y "no solo" tiene beneficios desde el punto de vista laboral para los médicos, sino también beneficios para todos los trabajadores del Servicio Extremeño de salud, al hilo de lo cual ha abundado en que en esa línea de negociación colectiva seguirán, mientras que ante "lo demás" irán dando respuesta a medida que se les vayan haciendo las solicitudes.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de participar junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la entrega de convenios para la mejora de la red de centros residenciales de atención a personas mayores dependientes de la provincia pacense, en el paraninfo de la diputación.