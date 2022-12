PP extremeño tacha de "farsa" debate presupuestos, que sólo busca "aislarle"

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha tachado de "farsa" el debate de presupuestos que se ha celebrado este jueves y viernes en la Asamblea de Extremadura, y que se caracterizado por aplicar "un rodillo socialista" y por la "intención clara de aislar al PP".

Cristina Teniente se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Mérida, tras la aprobación en la Asamblea del proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2023 con los únicos votos favorables del PSOE, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido, y el PP y Ciudadanos han votado en contra.

En su intervención, Teniente ha admitido que el PP "no esperaba nada" de este debate de enmiendas parciales y del resultado de la votación, con la "aplicación de un rodillo" socialista, y con la "intención clara de aislar al PP tanto en el número de enmiendas aprobadas como en las propias intervenciones", en las que "han dedicado más tiempo a atacar al PP que a defender sus propios presupuestos".

En ese sentido, Teniente ha tachado de "muy lamentable" que en este debate solo se hayan aprobado cinco enmiendas parciales de 714 que presentó el Grupo Popular, por una cuantía de 530.000 euros, lo que a su juicio supone "una falta de respeto al grupo mayoritario de la oposición".

Así, entre las enmiendas que el PSOE ha rechazado al PP en este debate, Cristina Teniente ha mencionado algunas como la que pedía abonar el 2 por ciento pendiente a los empleados públicos, un Fondo de Contingencia, o agilizar el pago de subvenciones a 15 días, entre otras, que a su juicio "son de sentido común".

"Lo que hacen con este intento de aislar al PP es que se retratan, y retratan su estrategia", ha aseverado la portavoz parlamentaria del PP, quien ha apuntado de esta forma dejan al PP como "la única oposición viable, y por supuesto, la única alternativa de Gobierno, como dice la calle y como dicen las propias encuestas".

EL DEBATE, UNA "FARSA"

Ante esta situación, la portavoz parlamentaria del PP ha aseverado que su grupo no va "a participar en la farsa del debate de los presupuestos", ya que en los últimos años se han aprobado enmiendas "que siete años después siguen sin cumplirse", por lo ha planteado "¿qué podemos esperar de cinco enmiendas? que han aprobado al PP.

Por eso ha reiterado que el PP "no va a participar en este teatro", ya que el debate del presupuesto, "se ha desvirtuado totalmente", debido a que "el presupuesto es reflejo del gobierno, es una mentira, y como no creen los presupuestos, este debate es una mentira", ha dicho.

"Si no se ejecuta lo que se presupuesta, y no se cumplen las enmiendas que se aprueban, ¿para qué sirve este debate?", ha preguntado Teniente, quien ha resaltado la necesidad de "regenerar la política con la verdad", y para ello "no puede estar el PSOE, tiene que estar el PP en el Gobierno", ha reafirmado.

Por todo ello, Cristina Teniente ha asegurado que de este debate de presupuestos se lleva "más ánimo, más fuerza y más ganas que nunca para acabar de una vez con esta mentira socialista en Extremadura, y con estos presupuestos mentira socialista", ha aseverado la portavoz del PP, quien ha confiando que "esto acabe cuanto antes".

Finalmente, ha lamentado que Extremadura se convierte de esta forma en "la única comunidad autónoma que no aborda una rebaja de impuestos, cuando otras lo están haciendo, incluso socialistas", debido a la situación de "verdadero drama" que se atraviesa actualmente "para muchas familias y empresas".

"No puede ser que los extremeños seamos cada vez más pobres, y la administración socialista, cada vez más rica", confiando en que 2023 es "la esperanza de un año mucho mejor".