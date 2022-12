Mendoza avanza que Carreteras trabaja en dos "vías" en la N-523, que une Cáceres y Badajoz

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha avanzado que Demarcación de Carreteras del Estado trabaja en dos "vías" tras los daños sufridos en la N-523, que une Cáceres y Badajoz, tras el paso de la borrasca Efraín, la primera de las cuales consistente en "recuperar" dicha nacional "lo antes posible".

Del mismo modo, ha destacado, se está articulando un trayecto "alternativo" que permita conectar las poblaciones de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, adecuando la antigua Nacional.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por esta carretera, después de que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, haya incidido este martes en que la N-523 pertenece al Estado y haya anunciado que en los próximos días habrá reuniones con responsables de la Delegación del Gobierno y de Carreteras para intentar que se repare "cuanto antes" esta vía.

A este respecto, Mendoza ha explicado que el presidente de la Junta y él mismo hablan "todos los días" sobre el estado o situación de las comunicaciones de la comunidad autónoma y, concretamente, de la N-523, "porque es la que se ha visto más gravemente afectada por las lluvias del pasado martes 13".

Desde el día siguiente, ha remachado, Demarcación de Carreteras del Estado está trabajando en dos "vías", la primera de las cuales pasa por "recuperar" la Nacional 523 "lo antes posible", para lo cual se está tramitando un procedimiento de emergencia que permita contratar la obra de reparación, previa elaboración del correspondiente proyecto que se tiene que hacer para asegurar que "efectivamente" las obras de reparación se hacen en condiciones de seguridad "aceptables".

En este sentido, ha avanzado que podría tratarse de "hacer un puente sobre esa carretera", un proyecto que requiere un tiempo "mínimo" de elaboración, así como la realización de los trámites administrativos necesarios, a tenor de lo cual ha insistido en que se va a tramitar por procedimiento de emergencia, y en que la dotación presupuestaria "está garantizada" para hacer esa obra, y ha esperado que se realice "lo antes posible".

TRAYECTO ALTERNATIVO

No obstante y como saben que es una obra de "cierta consideración" que lleva su tiempo de ejecución para garantizar la seguridad de la reparación, se está articulando un trayecto "alternativo" que permita conectar las poblaciones de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, adecuando la antigua Nacional previa a la 523; una vía de comunicación, ha explicado, que es "más amplia" y "seguramente más segura" que la actual vía que se está utilizando, que es una carretera provincial.

"Y desde luego un trayecto más corto, en definitiva entre La Roca y Puebla de Obando existirían diez kilómetros de distancia y estamos tratando de adecuarlo, ya se está poniendo la nueva señalización que permitiría desviar el tráfico por esa vía", ha adelantado, para advertir de que esa vía solo va a permitir el tráfico de vehículos ligeros.

De este modo, en el caso de los vehículos pesados se recomienda, salvo que vayan a un punto intermedio, que para circular entre Badajoz y Cáceres lo hagan por la autovía A-5 y A-66 que permite conectar ambas ciudades pasando por Mérida.

Asimismo y preguntado por una fecha para que se ponga en marcha ese desvío alternativo, ha replicado que "lo antes posible" y que están trabajando en este sentido, mientras que interpelado por el hecho de que estos días se esté hablando de la idoneidad de avanzar en la autovía entre Badajoz y Cáceres, ha reiterado que son cosas "independientes" y que la autovía "sigue su ritmo", tiene sus dotaciones presupuestarias previstas para cada ejercicio presupuestario y se sigue ejecutando.

Así, ha dicho, se está ejecutando el primer tramo, se ha licitado el segundo tramo y "seguirá su ritmo", según Mendoza, para quien el hecho de que una lluvia o un fenómeno climatológico haya producido daños en una vía de comunicación "la verdad es que no supone ningún aliciente para cambiar las dotaciones presupuestarias destinadas para la construcción de la nueva autovía".

"La nueva autovía seguirá su ritmo, pero ahora lo que vamos a hacer es reparar en el más corto plazo posible la carretera actual", ha concluido, al tiempo que ha agregado sobre el mencionado "puente" que en el tramo que se ha hundido contaba con "ojos" para que pasara el agua, pero que "cuando cae esa cantidad de agua a veces no es capaz de absorber el caudal suficiente" y que, en cualquier caso, no puede dar detalles de cuál será la solución técnica porque el proyecto "todavía" no está elaborado "al 100 por cien" y "se está en ello".

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa junto al responsable de la Aemet, Marcelino Núñez, sobre un balance del otoño, de las lluvias, y un avance del invierno.