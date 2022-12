Simex convoca huelga de médicos en Extremadura los días 26 y 27 de enero

Ep



El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) ha convocado huelga de médicos en la región para después de las fiestas navideñas, concretamente para el 26 y 27 de enero, días en los que se llevará a cabo el paro general en el colectivo, tanto en atención primaria como en los hospitales.

Además, se ha decidido convocar una huelga indefinida todos los lunes a partir del 30 de enero, inclusive, mientras no se solucionen los problemas del sector en la región.



Así lo ha decidido la asamblea general del sindicato que se ha reunido este lunes para determinar las fechas de la huelga, según ha explicado a Europa Press la vicesecretaria general de Simex, María Paz Moro, que ha indicado que se ha decidido que sea después de Navidad, debido a que en estas fechas aumentan las asistencias y se adolece de falta de profesionales.



Moro ha apuntado que la huelga viene motivada por la situación de los médicos en Extremadura, sobre todo en Atención Primaria, donde atienden a más de 60 pacientes al día, por lo que piden más profesionales, al igual que en los hospitales, donde también "están cargados de guardias".



Igualmente, el sindicato pide medidas para "retener" a los médicos en la región ya que, según ha indicado la vicesecretaria, no se incentiva a los MIR ni a los que han conseguido sus plaza por oposición, muchos de los cuales, toman posesión y la ponen en excedencia para seguir en puestos de trabajo en otras Comunidades Autónomas donde se les paga mejor y tienen mejores condiciones laborales.



"Si antes de la huelga el consejero de Sanidad tiene a bien recibirnos, sentarse a negociar y llegar a un acuerdo, se podría desconvocar", ha dicho la responsable sindical.



Cabe recordar que en un principio se aprobó la huelga para el pasado 22 de noviembre pero se decidió posponerla a la celebración de las elecciones sindicales en el Servicio Extremeño de Salud (SES), que se celebraron a principios de diciembre. Después se barajó el puente de la Constitución pero se aplazó a los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero y no solo en atención primaria, sino también en los hospitales de la región.



Finalmente, se ha decidido elegir dos días de enero una vez pasadas las navidades y también que haya paros semanales todos los lunes, una opción que se ha ratificado este lunes en la asamblea general del sindicato celebrada de forma presencial en la sede de Badajoz y online.