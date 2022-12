Las violaciones suben en Extremadura un 9,5% en los nueve primeros meses de 2022

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales con penetración de enero a septiembre de 2022, frente a las 21 registradas en 2021, lo que supone un aumento interanual del 9,5 por ciento, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual se han visto incrementados en un 44,1 por ciento, con 206 frente a los 143 de 2021.



Así se desprende de la estadística del Ministerio del Interior, que establece además que el total de infracciones penales ha aumentado hasta septiembre en Extremadura un 20,5 por ciento, al pasar de las 19.659 en 2021 a las 23.692 en 2022.



Por otro lado, el informe señala que los homicidios dolosos y asesinatos consumados han descendido un 100 por cien, ya que en los nueve primeros meses de 2022 no se ha registrado ninguno frente a los dos de 2021, mientras que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han disminuido un 53,8 por ciento, al pasar de 13 en 2021 a seis en 2022.



En cuanto a los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 37,3 por ciento en 2022, al pasar de los 209 de 2021 a los 287 de este año. Asimismo, los delitos de secuestro han aumentado un 100 por cien al contabilizarse en 2022 uno, mientras que en 2021 no se registró ninguno.



Por su parte, los robos con violencia e intimidación han aumentado un 51 por ciento, con 228 este año frente a lo 151 de 2021; mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones también han aumentado un 28,7 por ciento, al pasar de los 1.020 del pasado año a los 1.313 en los nueve primeros meses de 2022.



Asimismo, y respecto a los hurtos, este delito ha subido un 44,1 por ciento, con 4.730 en 2022 frente a 3.282 en 2021; mientras que las sustracciones de vehículos han aumentado un 20 por ciento, al pasar de las 95 en 2021 a las 114 en 2022.



Finalmente, los delitos de tráfico de drogas han descendido en Extremadura un 19,6 por ciento, con 201 delitos en los nueve primeros meses de 2022 frente a los 250 en 2021.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las violaciones han aumentado un 38,2 por ciento en los primeros nueve meses de 2022 si se compara con el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia de Covid-19, según la estadística del Ministerio del Interior, que reconoce una "tendencia de fuerte aumento" en los delitos sexuales.



Los homicidios y asesinatos consumados bajan un 4,8 por ciento en comparación con 2019, si bien la cifra se revierte hasta un 13,9 por ciento de ascenso si se pone en relación con 2021 --208 homicidios frente a 237 actuales--.



Volviendo a la comparación con 2019, las tentativas de homicidios suben un 38,4 por ciento y los delitos relacionados con lesiones y riñas tumultuarias un 33,1 por ciento. El tráfico de drogas también crece (13,1%), mientras que bajan: secuestros (22,5%), robos con fuerza en domicilios y otras instalaciones (15,9%), sustracciones de vehículos (12,4%), hurtos (9,7%) o robos con violencia e intimidación (2%).



TENDENCIA AL ALZA DE DELITOS SEXUALES



El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior reconoce una "tendencia de fuerte aumento iniciada sobre todo a partir de 2014" en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual, con una subida del 30,1 por ciento en relación con 2019.



Como en otros informes, Interior apunta a las "activas políticas de concienciación que se traducen en mayor disposición de las víctimas a denunciar y la reducción de la tolerancia social y personal" a este tipo de delitos. La tasa de esclarecimiento policial la sitúa "en torno al 80 por ciento, reduciendo los niveles de infradenuncia".



En este contexto, la cifra de violaciones aumenta un 21,45 por ciento en los primeros nueve meses de 2022 en comparación con el mismo periodo de un año antes --un 38,2% en comparación con antes de la pandemia--. Este dato crece anualmente: 1.405 agresiones sexuales con penetración en 2019, 1.599 en 2021 y 1.942 en 2022, con la legislación previa a la ley del 'sólo sí es sí', en vigor desde este mes de octubre.



UN 5,5% MÁS DE CRIMINALIDAD ANTES DEL COVID-19



El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska destaca que la variación de criminalidad en España anota una subida del 5,5 por ciento si se opta por comparar con 2019, el último año previo a las restricciones por Covid-19, que obligó a meses de confinamiento estricto en 2020 y más puntuales en 2021.



El dato es notablemente peor si se compara la criminalidad total en España hasta septiembre con el mismo periodo de 2021: ha subido un 22,2 por ciento al pasar de 1.419.431 infracciones penales a 1.734.625 en la actualidad.



En su informe, el Ministerio opta por destacar la comparación con 2019 para evitar una "visión no distorsionada", debido al importante descenso de cifras de criminalidad como efecto de la pandemia de Covid-19.



AUMENTO DE CIBERCRIMINALIDAD



El Balance del Ministerio del Interior señala que el 87,5 por ciento de las 1,7 millones de infracciones penales en estos primeros nueve meses de 2022 se corresponden con la categoría de "criminalidad convencional", lo que representa una variación a la baja del 0,8 por ciento sobre 2019.



Los delitos contra el patrimonio (indicadores de robos, hurtos y sustracción de vehículos) representan el 42 por ciento de la criminalidad convencional, descendiendo en su conjunto un 10,2 por ciento.



La cibercriminalidad, por su parte, representa el 12,5 por ciento con respecto al total de infracciones penales. En este caso anota un incremento del 89,3 por ciento sobre 2019, aunque la estadística aquí no incluye datos de Ertzaintza y Mossos d'Esquadra hasta finalizado el año.



Dentro de la cibercriminalidad, las estafas informáticas representan a su vez el 87,9 por ciento "y el 11 por ciento de toda la delincuencia registrada en septiembre", según destaca Interior. En el global, supone un aumento del 96,6 por ciento sobre el mismo periodo de 2019.



"En apenas seis años, las estafas informáticas conocidas crecieron un 455 por ciento", comparando datos de 2016 con 2022, según el Ministerio.