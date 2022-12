Mendoza avanza que se está evaluando el alcance del daño producido en la N-523

Ep.



El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha avanzado en relación a los daños ocasionados en la N-523 que une Badajoz y Cáceres que lo que se está haciendo ahora es evaluar el alcance del daño producido sobre el "socavón" y ese tramo concreto de la carretera en el kilómetro 45, así como sobre otros tramos de plataforma sobre los que se asienta la misma para ver qué obras de reparación se pueden efectuar "y hacerlas lo más rápido posible".



Una carretera que, como ha recordado, ha sufrido "un desperfecto, un socavón bastante importante" como consecuencia de la avenida producida en el punto kilométrico 45 de la carretera, entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, a tenor del cual ha expuesto que, mientras se evalúa el alcance de los daños en aras de ver qué obras se pueden realizar, se están estableciendo itinerarios alternativos que puedan comunicar a ambas localidades, a Puebla de Obando y a La Roca de la Sierra, con el resto de la provincia.



Del mismo modo y sobre una posible fecha de cuándo se podría arreglar, ha apuntillado que "evidentemente ahora" se está en fase de evaluación de daños, y que mientras no terminen con la valoración de daños no saben el alcance de las obras de reparación y los plazos que tendrán para ejecutarlo.



Así lo ha señalado el delegado a preguntas de los periodistas por las consecuencias de la borrasca Efraín en la región y, en concreto, por los daños ocasionados en la N-523 que une las dos capitales provinciales, Badajoz y Cáceres, donde un socavón en el kilómetro 45 mantiene completamente cortada la vía desde este pasado martes.



En este sentido, Mendoza ha explicado que con motivo de las lluvias acaecidas el pasado día 13 "efectivamente" se han producido daños "importantes" en la comunidad autónoma de Extremadura, así como que esos daños "ahora mismo" se están evaluando para establecer los sistemas de reparación de los mismos y las ayudas, en su caso, a las entidades locales o a particulares que los hayan sufrido.



Sobre el caso concreto de la N-523 y las voces que, a raíz de dicho socavón, hablan de la necesidad de esa autovía Badajoz - Cáceres, el delegado del Gobierno ha remachado que "la necesidad de la autovía sigue, con socavón sin socavón" y que si este se hubiera producido en la autovía "tendría el mismo alcance en cuanto a la comunicación de las poblaciones, sobre todo de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra".



Así, ha continuado, Cáceres y Badajoz tienen una comunicación alternativa, "que sí que lleva un poquito más de trayecto", pero que "ahora no supone un inconveniente grave para la comunicación entre ambas capitales de provincia", a la vez que ha recordado que desde la Delegación se informa "cíclicamente" de las carreteras que permanecen cortadas y los trayectos alternativos a través del departamento de prensa.



En este sentido, ha incidido en que se siguen manteniendo cortes "en algunos casos por precaución" y que "ahora mismo concretamente hasta hace un rato" de realizar estas declaraciones se mantenían cortadas cuatro carreteras en Cáceres y seis en Badajoz; "lo que pasa es que la que más importante y la que más afecta a las comunicaciones es la carretera Cáceres Badajoz", ha agregado.



Finalmente y ante la previsión de que las lluvias puedan continuar, Francisco Mendoza ha explicado que la previsión es que las lluvias van a continuar y que tienen montados los dispositivos de emergencia, se sigue reuniendo el comité técnico asesor del Inuncaex, Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones, para adoptar las medidas que se precisen en cada momento.



"De todas maneras las previsiones meteorológicas son bastante más favorables que las que teníamos para el día 13 pasado", ha concluido el delegado, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia en un minuto de silencia en memoria de las últimas víctimas de la violencia de género, en la Delegación del Gobierno.