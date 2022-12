Webinar de UCE analiza digitalización en turismo como un factor "esencial" para evolución

Ep

Un webinar organizado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha analizado la digitalización en el turismo de la región como un factor "esencial" para su evolución.

De este modo, la UCE ha señalado que el turista ha dejado de ser una persona pasiva que recibe información para convertirse en un viajero activo, que busca información, la compara, contrasta, pregunta, opina, comparte y finalmente decide, gracias a todas las palancas que la transformación digital ha puesto a su disposición.

La coordinadora de Turismo de Extremadura en la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, Margarita Calleja, ha abierto la jornada destacando la importancia del sector turístico que, desde los años sesenta, es el que más crece en todo el mundo.

Así, ha considerado que el impulso de la digitalización del turismo es "fundamental para su crecimiento", y ha destacado la importancia que para este impulso tiene el Plan de Turismo elaborado por la Junta de Extremadura, que ha contado con participación de todos los agentes implicados.

Desde su punto de vista, existen dos factores muy importantes para que este proceso se lleve a cabo de forma óptima, la formación del empresariado y las ayudas públicas, aspectos ambos que se tratan en dicho Plan.

Por último, ha expresado su deseo y convicción de que todo el sector trabaja para hacer de Extremadura un destino turístico "más innovador, más atractivo y con mayor afluencia de turistas".

Mientras, el secretario del Clúster del Turismo de Extremadura, Julio González, ha glosado la función del clúster y ha afirmando que está especialmente dedicado a la innovación, desarrollando actualmente varios proyectos europeos "muy importantes" para la región.

En su opinión, el periodo post Covid es "ideal" para acelerar el proceso de digitalización del sector turístico extremeño, que debe ir más allá de una página web y un perfil en redes sociales, para impulsar una verdadera comunicación con el nuevo turista digital.

Además, ha desatacado el trabajo del clúster a través, por ejemplo, de los desayunos de innovación o de los premios a la innovación turística.

Asimismo, el director de Telefónica en Extremadura, Guillermo Santamaría, ha destacado que, indudablemente, el impulso del turismo pasa por la digitalización, y para ello la compañía dispone de "multitud de herramientas a disposición del sector".

Según los datos que ha desgranado, España parte de una "posición privilegiada", pues es el país europeo que mayor penetración de fibra posee, y la tecnología 5G, que permite experiencias turísticas nunca vistas, está llegando a un "muy importante porcentaje de la población".

No obstante, y bajo el lema 'Lo que no se puede medir no se

puede gestionar', ha considerado que el paso más importante en la digitalización del turismo es el Big Data, el manejo de datos que permite al sector tomar decisiones "mucho más precisas y eficaces".

Por último, ha puesto a disposición de todos los agentes las herramientas que Telefónica ha desarrollado para antes, durante y después del viaje.

ESTABLECIMIENTOS RURALES

Por su parte, los establecimientos rurales también han estado representados por parte de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Extremadura, Victoria Bazaga, quien ha afirmado que, en un sector tan atomizado en Extremadura como el del turismo, existen "brechas importantes" que hay que eliminar, en el acceso a las herramientas digitales, en formación y en concepto de empresa turística.

Bazaga ha dado la visión del turista que se espera en 2023, que va a demandar servicios que, hoy por hoy, y en su opinión, es "muy difícil" dar en Extremadura, como probar antes de contratar, pagar con sistemas

biométricos o alquilar equipos de todo tipo para viajar con menos equipaje.

A su juicio, es "fundamental" democratizar los datos, es decir, que todos los agentes puedan acceder a ese Big Data convertidos en paquetes comprensibles para todos y "estrategias claras".

Para cerrar la jornada, Roberto Serrano, en representación de la UCE, ha afirmado que la digitalización del turismo ha traído "innumerables ventajas" para los consumidores, pero también "importantes problemas" como las reseñas falsas (en las que el 47% de los turistas basan sus decisiones), los problemas para interponer reclamaciones contra portales turísticos o centrales o la falta de formación que, en muchos casos, impide al consumidor detectar webs que pueden causarle problemas.

Para evitar estos problemas, ha abogado por mejorar la formación del consumidor y fomentar la adhesión de las empresas turísticas a códigos de buenas prácticas y a sistemas alternativos de resolución de conflictos.