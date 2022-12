Extremadura tiene 18 hospitalizados por Covid y no cuenta con pacientes en UCI

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta a fecha de este viernes, día 9, con 18 personas hospitalizadas por Covid, lo que supone cinco más que hace una semana, aunque no cuenta con pacientes en UCI.



A su vez, el número de personas hospitalizadas por Covid-19 en España ha crecido un 8,06 por ciento en la última semana. Por su parte, la cantidad de pacientes en UCI ha crecido un 6,1% respecto al viernes pasado y se han constatado un total de 97 fallecidos.



En concreto, Sanidad ha informado de 4.167 personas hospitalizadas en España actualmente, 311 más que el viernes anterior. Mientras, este viernes hay 243 personas en UCI, catorce más que el pasado viernes.



En cualquier caso, esta es la relación de datos por CCAA:



ANDALUCÍA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Andalucía tiene a 283 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 247 pacientes, lo que supone un 14,5 por ciento más en esta última semana. Tiene cinco pacientes más en cuidados intensivos desde el viernes pasado --26 en total-- y ha notificado ocho fallecidos en la última semana.



ARAGÓN



En el informe del viernes 9 de diciembre, Aragón tiene a 84 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 81 pacientes, lo que supone un descenso del 3,7 por ciento en esta última semana. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos --dos-- y ha notificado cuatro fallecidos en la última semana.



ASTURIAS



En el informe del viernes 9 de diciembre, Asturias tiene a 83 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 81 pacientes, un 2,4 por ciento más. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos que el viernes pasado y ha notificado ocho fallecidos más en la última semana.



BALEARES



En el informe del viernes 9 de diciembre, Baleares tiene a 67 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 68 pacientes, lo que supone un descenso del 1,4 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos --seis-- y ha notificado un fallecido desde la última semana.



CANARIAS



En el informe del viernes 9 de diciembre, Canarias tiene a 284 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 242 pacientes, lo que supone un aumento del 17,3 por ciento en esta última semana. Tiene tres pacientes más en cuidados intensivos --16-- y ha notificado tres fallecidos desde la última semana.



CANTABRIA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Cantabria tiene a 84 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 68 pacientes, lo que supone una subida del 23,5 por ciento en esta última semana. Tiene cuatro pacientes menos en cuidados intensivos --dos-- y ha notificado un fallecido desde la última semana.



CASTILLA-LA MANCHA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Castilla-La Mancha tiene a 126 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 113 pacientes, lo que supone un aumento del 11,5 por ciento en esta última semana. Tiene cinco pacientes menos en cuidados intensivos --cinco-- y ha notificado cuatro fallecidos desde la última semana.



CASTILLA Y LEÓN



En el informe del viernes 9 de diciembre, Castilla y León tiene a 215 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 229 pacientes, lo que supone un 6,1 por ciento menos en esta última semana. Tiene un pacientes menos en cuidados intensivos --10-- y ha notificado ocho fallecidos desde la última semana.



CATALUÑA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Cataluña tiene a 1.259 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 1.126 pacientes, lo que supone un aumento del 11,8 por ciento en esta última semana. Tiene 18 pacientes más en cuidados intensivos --77-- y ha notificado siete fallecidos desde la última semana.



CEUTA



En el informe del viernes 2 de diciembre, Ceuta tiene 3 hospitalizados por coronavirus. No cuenta con pacientes ingresados en cuidados intensivos, como el viernes pasado, y ha notificado un fallecidos en la última semana.



COMUNIDAD VALENCIANA



En el informe del viernes 9 de diciembre, la Comunidad Valenciana tiene a 399 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 348 pacientes, lo que supone una subida del 14,6 por ciento en esta última semana. Tiene cinco pacientes menos en cuidados intensivos --19-- y ha notificado 13 fallecidos en la última semana.



EXTREMADURA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Extremadura tiene a 18 personas hospitalizadas por coronavirus, cinco personas más que en el informe del 2 de diciembre. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos y ha notificado dos fallecidos desde la última semana.



GALICIA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Galicia tiene a 131 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 161, lo que supone un descenso del 18,6 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos -ocho-- y ha notificado diez fallecidos en la última semana.



MADRID



En el informe del viernes 9 de diciembre, Madrid tiene a 711 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 712 pacientes, lo que supone un descenso del 0,1 por ciento en esta última semana. Tiene cinco paciente menos en cuidados intensivos --41-- y ha notificado 20 fallecidos en la última semana.



MELILLA



En el informe del viernes 2 de diciembre, Melilla tiene a siete personas hospitalizadas por coronavirus y ningún paciente en cuidados intensivos. No ha notificado fallecidos en la última semana.



MURCIA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Murcia tiene a 114 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 120, lo que supone un descenso del 5 por ciento en esta última semana. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos --tres-- y ha notificado tres fallecidos en la última semana.



NAVARRA



En el informe del viernes 9 de diciembre, Navarra tiene a 42 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 30 pacientes, lo que supone un aumento del 40 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes más en cuidados intensivos y ha notificado un fallecidos en la última semana.



PAÍS VASCO



En el informe del viernes 9 de diciembre, País Vasco tiene a 234 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 193 pacientes, lo que supone un daumento del 21,2 en esta última semana. Tiene seis pacientes más en cuidados intensivos --18--y ha notificado dos fallecidos en la última semana.



LA RIOJA



En el informe del viernes 9 de diciembre, La Rioja tiene a 23 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 2 de diciembre tenía a 15 pacientes, lo que supone un aumento del 53,3 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos y ha notificado un fallecidos en la última semana.