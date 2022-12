La DGT prevé 236.000 desplazamientos en Extremadura durante el Puente de Diciembre

Ep.



La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo especial por la semana de Puente de Diciembre, en el que se prevén unos 236.000 desplazamientos en Extremadura.



En concreto, en la provincia de Badajoz se prevén 142.600 desplazamientos, donde las carreteras más conflictivas serán la A5, la A66 y la N-430, mientras que en la provincia de Cáceres serán unos 94.400 desplazamientos, con las vías más conflictivas en la 5 en Navalmoral de la Mata, en el kilómetro 174 en sentido Madrid, y en la N-110 en Cabezuela del Valle.



Además, y coincidiendo con este largo puente, la DGT pondrá en marcha desde el lunes, 5 de diciembre, una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia y control de consumo de alcohol y drogas y la conducción.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, Tráfico pone en marcha este viernes 2 de diciembre a las 15.00 horas y hasta la medianoche del domingo 11 de diciembre el dispositivo especial con motivo de las festividades de ámbito nacional de la Constitución y de la Inmaculada, para las que prevé 13,5 millones de desplazamientos por carretera.



Según ha informado este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT), esta cifra representa 2 millones de desplazamientos más que en 2016, el último año en el que estas festividades coincidieron con un martes y un jueves como en esta ocasión.



En este contexto, el departamento que dirige Pere Navarro ha indicado que todos estos desplazamientos afectarán de modo significativo a las carreteras cuyo destino sean las zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, pero también a otras cuyo destino sean zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.



Por este motivo, la DGT ha preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por su seguridad vial.



Este dispositivo cuenta con medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), y técnicos (780 radares fijos --92 de ellos de tramo-- y 545 móviles de control de velocidad, 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad).



PREVISIONES DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS



Según las previsiones de Tráfico, las festividades del martes 6 y del jueves 8 de diciembre, junto con los fines de semana anterior y posterior y los diferentes días no lectivos escolares harán que en estos días se produzcan multitud de desplazamientos de largo y corto recorrido.



La salida de los grandes núcleos urbanos tendrá lugar en varias fases, siendo la primera, más significativa, el viernes 2 y el sábado 3 por el comienzo del periodo festivo, y la segunda la comprendida entre el miércoles 7 y el jueves 8. Los movimientos de retorno estarán centrados principalmente en el domingo 11 de diciembre.



Asimismo, las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 16.00 y las 22.00 del viernes 2 y el miércoles 7 y las 10.00 y las 14.00 tanto del sábado 3 como del jueves 8 y entre las 16.00 y las 23.00 horas del domingo 11.



Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas en cada uno de estos diez días, la DGT ha previsto, entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.



También se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.



CAMPAÑA DE VIGILANCIA DE ALCOHOL Y DROGAS



Coincidiendo con este largo puente, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha, desde el lunes 5 de diciembre, una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia y el control sobre el riesgo que supone el consumo de alcohol y otras drogas y la conducción.



Durante una semana, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) como los de las policías locales que se sumen a la misma, intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un cuarto (24%) de los accidentes mortales. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y cascos urbanos y a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.



CONSEJOS DE CONDUCCIÓN



Antes de viajar, la DGT recomienda poner a punto el coche con una revisión que garantice que todos los elementos resisten las condiciones ambientales más severas que implican las bajas temperaturas: frenos, alumbrado, neumáticos, etc; y planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras a través de las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes con el hashtag #PuenteDeDiciembre, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.



Evitar las distracciones, poniendo el móvil en modo avión, llevar puesto el cinturón de seguridad y bien anclados los menores en sus sistemas de retención infantil, respetar la velocidad establecida en la vía y adaptarla a las condiciones de la misma y, por supuesto, no ponerse al volante si se ha ingerido alcohol u otras drogas es otra de las recomendaciones.



Además, estos días de puente es posible que la conducción deba llevarse a cabo bajo condiciones meteorológicas adversas, como son la nieve, el hielo, la niebla, la lluvia y el viento. "Conducir así, no sólo aumenta la tensión nerviosa y la fatiga visual que conlleva una disminución de la atención, sino que también se alteran de forma significativa las condiciones en las que se desarrolla la circulación, a la vez que se generan mayores dificultades a las previstas en el viaje por carretera", ha recordado.