El PP pone el foco en la pérdida de afiliaciones para alejarse del "triunfalismo"

El portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, ha señalado este viernes que la realidad de la calle en la región está alejada del "triunfalismo" por un descenso en el número de parado que atribuye a la reforma laboral en su intento por "maquillar" los datos utilizando los datos de los fijos discontinuos.



"Es imposible que el PSOE venga a hacer triunfalismo de estos datos", ha señalado Cienfuegos en la rueda de prensa para valorar los datos del paro en la región, que ha bajado en 641 personas, porque se ha vuelto a producir un nuevo descenso del número de afiliados a la Seguridad Social, en concreto en 741 cotizantes.



"Son 700 oportunidades menos para encontrar trabajo en Extremadura", ha espetado Cienfuegos, quien ha criticado que las políticas activas de empleo del gobierno socialista en la región son "siempre las mismas", con el objetivo de "intentar maquillar lo datos de paro".



"No se pueden quedar con la bajada de datos de paro, cuando lo que han intentado con la reforma laboral es esto, usar datos de fijos discontinuos para maquillar" una situación la que están "muchos extremeños", con caídas en la afiliación en sectores "importantes" para Extremadura como son el agrícola, el de los autónomos y el del hogar.



"La situación en la calle no es la que nos quieren vender hoy", ha defendido el diputado 'popular', quien ha dicho que si los socialistas salen y preguntan a la gente "no se va a encontrar con el triunfalismo".



Así, ha señalado que con la pérdida de población que afecta a la región, y con la pérdida también de "oportunidades" en el mercado laboral en la comunidad, "en unos años ni habrá extremeños ni paro en Extremadura".