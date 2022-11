Extremadura achaca a la pérdida de estacionalidad por la pandemia el pico de bronquiolitis

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha cifrado en 35 el número de ingresos hospitalarios por casos de virus sincital respiratorio, más conocido como bronquiolitis, debido a la pérdida de estacionalidad de esta y otras infecciones respiratorias de vías altas provocadas por las acciones llevadas a cabo para combatir la pandemia de Covid-19.



El responsable de la sanidad extremeña ha señalado que esta pérdida de estacionalidad es un "motivo de preocupación", si bien ha matizado que el sistema de vigilancia epidemiológica es ahora mejor de lo que era antes de la pandemia.



"Estamos mejor preparados", ha señalado Vergeles, gracias a las inversiones realizadas en el sistema de vigilancia de los últimos años y que permiten una mayor anticipación a las diferentes situaciones.



El consejero ha subrayado que esta pérdida de estacionalidad en virus como el de la bronquiolitis o la propia gripe no solo afecta a los niños sino también a los adultos, debido a que se ha sometido al sistema de defensa "a un cambio que, permítanme la expresión, lo hemos vuelto loco", por el uso de mascarillas, vacunas y otras "cosas" que se han hecho para proteger a la ciudadanía del coronavirus.



Todo esto se ha traducido en que por primera vez desde 2020 hay más personas ingresadas por bronquiolitis y gripe que por covid, algo que no considera una "buena noticia", pero a la que, no obstante, ve "algo positivo", como es que el coronavirus no ha cambiado de momento de variable.



Así, Vergeles espera que la tendencia continúe siendo de "subidas y bajadas, más leves", y ante lo cual ha dado "importancia" a la cuarta dosis de la vacuna contra la covid, que ha permitido cambiar el pronóstico especialmente en las personas más mayores sobre todo.



En cualquier caso, ha señalado que ahora la incidencia es alta, aunque menor que la media de España, en cuanto a la bronquiolitis y la gripe, si bien se dan más casos en la región en niños de 0-4 años, con 63 ingresos en los últimos días. Ante esta situación, el consejero espera que "pronto" se alcance el pico para que posteriormente pueda ir bajando la situación.



VACUNA DE LA COVID



Sobre la vacunación de coronavirus ha señalado que va a continuar abierta porque "sigue siendo una necesidad", si bien respeta que sea voluntaria. En todo caso, ha incidido en que si las cifras de ingresos por covid son las actuales es debido a que los mayores de 60 se están vacunando, y en el caso de Extremadura con tasas por encima de la media española.



Por este motivo, insiste en la "necesidad" de la vacunación, porque es la que ha "cambiado las cosas" junto al comportamiento de la sociedad. Por ello insiste en la cuarta dosis que está permitiendo proteger a los que tienen más riesgo de enfermedad.



Una enfermedad que, si bien deja una situación que "ya no es la que era", obliga a ir adaptándose a los nuevos comportamientos, y para ello ha apostado por completar la vacunación con la cuarta dosis, no solo en los mayores de 60 años, sino también en grupos de edad más jóvenes a los que espera que se abra la vacunación próximamente.



El consejero extremeño ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la presentación de la Estrategia de Salud Comunitaria de Extremadura, en Mérida.