Vara pone en valor la profunda huella que la ONCE ha dejado en mucha gente

De esta forma, lo ha indicado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,en la entrega de los premios Solidarios 2022 de la ONCE y a la que también ha asistido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Fernández Vara ha explicado que los vendedores de la ONCE "más que vender cupones lo que venden es vida", matizando que, "detrás de la ONCE lo que hay son vidas, ilusiones, proyectos, esperanzas, amaneceres, tantas cosas importantes que la gente que necesita apoyo durante el camino de la vida pues tiene una organización como la ONCE que te lo presta".

En este punto, ha destacado la importancia de la investigación y la ciencia, que hacen que hacen que la vida pueda ser diferente para muchas personas.

Para Fernández Vara, "merece la pena seguir invirtiendo, seguir investigando, seguir pagando impuestos porque con impuestos al final se paga también aquello que permite que la vida sea un poco más justa sobre todo para aquellos que la vida ha sido un poco más injusta".