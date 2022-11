Rollán apela a responsabilidad de Vara para no ser "cómplice" derogación delito sedición

Ep.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha apelado a la responsabilidad del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y le ha pedido que "convoque" a los cinco diputados extremeños del PSOE para que "paren" la derogación del delito de sedición y no sea "cómplice" de este "atraco al Estado de derecho".



Rollán ha visitado este martes Cáceres en una ruta que todos los vicesecretarios 'populares' están llevando a cabo por el país para pedirle a los socialistas que antepongan el interés general a los intereses "políticos" de Pedro Sánchez, con el objetivo de parar la reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición.



"Ahora ha llegado el momento de la verdad y de retratarse", ha dicho el vicesecretario del PP, que ha indicado que los barones socialistas "tienen la oportunidad de estar del lado correcto de la historia" y de defender el Estado de derecho pidiendo a Sánchez que "rectifique".



El responsable del PP nacional ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en la que ha pedido "un instante de reflexión y de responsabilidad" a los diputados y barones socialistas que "en privado", ha dicho, se manifiestan en contra de la derogación del delito de sedición.



"Ojalá esa situación de tensión que se está produciendo en el propio Partido Socialista pueda servir para que el presidente del Gobierno echase el freno de mano", ha subrayado, al tiempo que se ha lamentado de que el "afán personal" de Pedro Sánchez por seguir en la Moncloa "supera cualquier otra responsabilidad" por su parte.



Por esa razón, el PP apela "abiertamente" a los barones del PSOE, "a los que en algunos casos han hecho una defensa a ultranza de lo común y de lo que es de todos, de unas reglas de juego común para todos, a que antepongan los intereses de su región, de sus vecinos, a los de Pedro Sánchez", ha insistido.



"Eso les legitimaría para poder salir el día de mañana por sus municipios con la cabeza bien alta. En caso de no hacerlo, serán cómplices y colaboradores necesarios de llevar a cabo uno de los mayores atracos al Estado de derecho como es la derogación del delito de sedición y quizás, incluso también, el de la modificación de la malversación de fondos públicos", ha recalcado Rollán.



A la pregunta de si con esta petición podrían estar llamando al transfuguismo ha respondido que "no", ya que se trata de una acción de "sentido común" ante "un atropello a la Constitución y a la separación de poderes".



"Ante un atropello a diferenciar las reglas de juego que supone que los condenados son los que redactan las nuevas leyes para que tengan la oportunidad de delinquir pero que el coste sea infinitamente menor, es sentido común y responsabilidad y todos los cargos públicos cuando tomamos posesión prometemos respetar la Constitución y ahora tienen la oportunidad de demostrarlo", ha concluido.



CLARIDAD Y CONTUNDENCIA



Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, también ha pedido a Fernández Vara que sea "claro y contundente", y lamenta que el presidente de la Junta haya pasado de decir que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas, a justificar la derogación del delito de sedición.



Bautista ha afirmado que "los españoles viven con preocupación los movimientos de Sánchez para plantear un Código Penal a la altura de los independentistas, hecho por y a medida de los delincuentes", y ha añadido que "el independentismo no plantea rupturas frente a gobiernos concretos, sino frente al Estado".



Asimismo, ha criticado que Fernández Vara ha vuelto "a no decir nada" en relación con la malversación "para quedar bien con Sánchez", ya que ha indicado que "sería difícilmente entendible la modificación del delito de malversación". "Es decir, que en su esquema mental sería entendible si se explica bien", ha ironizado.



El secretario general del PP de Extremadura ha recalcado que el Código Penal "no puede estar redactado para beneficiar a los secesionistas y los corruptos", y ha añadido que la población "ve con asombro cómo quienes dividieron a la sociedad y delinquieron contra el Estado son recompensados frente a aquellas comunidades como Extremadura, honradas y leales, que ven cómo sus necesidades y demandas son pospuestas año tras año".



En este sentido, ha recordado que la región sigue con "un tren que se para, que circula a 70 kilómetros/hora de media, como la semana pasada, o que hace el trayecto a Madrid en más tiempo que en coche". "A la mesa de negociación de los presupuestos no tendrían que estar sentados los independentistas, sino los extremeños", ha concluido.