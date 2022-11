Vara apunta que el "problema" de la Sanidad "no es solo una cuestión económica"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que es "muy consciente" del "problema" de la Sanidad por "la falta de médicos", pero ha apuntado que en la actualidad "no es solo una cuestión económica" sino que "los médicos quieren vivir" y "disfrutar de su tiempo libre".

"Yo pondría de manifiesto también un elemento que probablemente no lo estamos destacando suficiente y es que de la pandemia ha salido una sociedad diferente, y yo no la califico, sencillamente distinta, la gente quiere tener tiempo para poder vivir", ha destacado Vara toda vez que ha añadido que "esto no se arregla todo metiéndole horas de guardia a los médicos y decir que tienen que hacer más fines de semana, tienen que hacer más sábados, tienen que hacer más domingos".

Por tanto ha considerado que "esto no se arregla así", sino que ha insistido en que los médicos "quieren vivir, y quieren también tener derecho a poder estar con su familia y a poder disfrutar del tiempo libre y sobre esto no veo que nadie esté hablando, está todo el mundo hablando como si esto se arreglara simplemente pagando algo más, obligando algo más", ha remarcado.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este lunes en Badajoz, antes de participar en las 'Jornadas Iberoamericanas de Comunicación y Periodismo: contexto actual y retos para la Investigación', en las que ha considerado que "la sociedad va en sentido contrario" porque "una parte" está hablando de la jornada de cuatro días y otra tiene "jornadas de 365 días".

Por ello, ha abogado por "sentarse, hablar muy claro del futuro" ya que "por primera vez, esto no es solo una cuestión económica" ya que también "hay muchos elementos en juego que hay que ponderar y valorar para encontrar soluciones".

DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES

Del mismo modo, Fernández Vara ha señalado que el hecho de que Extremadura sea de las comunidades "que más invierte en Sanidad y, sin duda ninguna, de las que más invierte en Atención Primaria" no "exonera de tener también problemas".

Entre dichos problemas, ha indicado el de la "falta de médicos" que "en estos momentos no es casual ni es puntual" sino que es algo a "abordar con total claridad en el presente y desde luego esto pasa por que haya una mayor disponibilidad de profesionales de los que en estos momentos hay".

"Hay que hacerlo teniendo en cuenta el horizonte y el escenario para que no pase lo que nos pasó a mi generación, en los años 80, que había 20.000 médicos para 900 plazas, por tanto una formación que cuesta tanto como la de ser médico no puede ser luego que se traslade en inmensas colas de paro, no puede ser eso razonable y bueno", ha valorado.

Así, Fernández Vara ha remarcado que existe "un problema" que "hay que abordarlo y hay que afrontarlo" y que "hace 15 años se abordaba mejor porque era casi una cuestión exclusivamente de recursos" y "ahora no necesariamente es solo un tema de recursos, que también, es fundamentalmente un tema de recursos humanos de encontrar a las personas".

A este respecto, ha recordado que esta "falta de recursos humanos" se produce "en el corto porque se va a jubilar toda una generación de médicos".

Finalmente, el presidente extremeño ha evidenciado que el sistema sanitario "se planificó hace años pensando como si solo existiera la sanidad pública y en este tiempo, en algunos sitios como por ejemplo Madrid, se ha desarrollado muy ampliamente la sanidad privada con la que la sanidad pública está compitiendo".

"En lo que a recursos humanos se refiere, nada de esto es casualidad y todas estas cosas yo creo que deberían ser fruto de una reflexión y de una pensada entre todos", ha concluido.