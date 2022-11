Vergeles defiende crear la especialidad de Enfermería Quirúrgica en Ciencias de la Salud

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido la creación de la especialidad de Enfermería Quirúrgica en Ciencias de la Salud y ha pedido a los colegios sanitarios, sindicatos y sociedades científicas que la reclamen al Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Creo absolutamente necesario que haya una especialidad de Enfermería Quirúrgica porque su campo de actuación lo justifica", ha dicho el titular extremeño de Sanidad este viernes en Cáceres durante la inauguración de la Jornada sobre Enfermería Quirúrgica organizada por el Colegio de Enfermería de Cáceres y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, cuya presidenta, Amparo Rubio, también ha participado.

Así pues, Vergeles ha recordado que se acaba de publicar un Real Decreto que permite la creación, eliminación o fusión de especialidades en Ciencias de la Salud, por lo que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, donde están representadas todas las comunidades, va a poder abordar la creación de nuevas especialidades.

En este sentido, el vicepresidente ha dicho que la postura de Extremadura en la comisión va a ser "apostar por la especialidad de Enfermería Quirúrgica".

Vergeles también ha destacado el papel que tiene en los cuidados a las funciones que la persona en quirófano no puede realizar por sí misma y su importancia en la seguridad de los pacientes. "Hay elementos suficientes para reivindicar la creación de la especialidad", ha apostillado.

No obstante, el consejero de Sanidad ha explicado en el discurso de inauguración, "hay que remover obstáculos", en referencia a un programa no realizado de la especialidad médico-quirúrgica.

"No hay un programa formativo de esta especialidad porque no puede haberlo; no puede seguir en el catálogo porque nadie puede especializarse en todo y la propuesta nuestra en la Comisión de Recursos Humanos del SNS es eliminar esa especialidad, que no ha servido para nada y desgajarla en varios programas de especialización, uno de ellos debe ser la Enfermería Quirúrgica", ha explicado.

Para ello, Vergeles ha solicitado el apoyo colegial, sindical y de las sociedades científicas. "No daremos el paso de la eliminación de la especialidad médico-quirúrgica hasta saber qué especialidades la van a suplir y siendo una de ellas la Enfermería Quirúrgica, deben ser estas organizaciones las que tienen que reclamar la especialidad y que no sea un asunto de los políticos", ha indicado.

PERFUSIONISTAS

El otro elemento que el vicepresidente ha puesto sobre la mesa en la jornada es el de las enfermeras perfusionistas, que suplen la función cardíaca del paciente en las intervenciones de corazón, principalmente. Vergeles ha señalado que lo que pasa en España "no pasa en ningún país de Europa". Estas enfermeras tienen que estar acreditadas "pero el problema es que su labor en ese ámbito, por la propia evolución de los trasplantes, empieza a tener un papel preponderante", ha aseverado.

Finalmente, según el consejero, el SNS debe solventar esta anomalía y arreglarla, probablemente si no con una especialidad puede ser un área de capacitación específica dentro la especialidad de Enfermería Quirúrgica, y ha insistido en que la perfusión "no puede ser un módulo concreto", ha sentenciado.