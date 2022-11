Junta destaca acuerdos en la Cumbre Hispanolusa y PP cree que son "brindis al sol"

Ep

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha destacado algunos de los acuerdos alcanzados en la Cumbre Hispanolusa celebrada el pasado viernes mientras que el diputado del PP Víctor del Moral ha considerado que son "brindis al sol".

En este sentido, Iglesias se ha referido a que, en relación a la conexión directa Madrid-Lisboa, ya se "está trabajando" para prestar ese servicio, la finalización de la carretera entre Castelo Branco, Monfortiño y Moraleja se incluyó en la declaración conjunta, aunque no se incorporó la conexión de Valencia de Alcántara y Marvao.

La consejera también ha considerado que merece la pena destacar que se abordó la construcción del puente internacional de Nisa y Cedillo y el impulso al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, en Cáceres, que ya está generando empleo y está en proceso de construcción.

Iglesias ha replicado a Del Moral que "bien se podrían haberse acordado" en el PP de las infraestructuras en Extremadura durante los gobiernos de Mariano Rajoy cuando ahora piden responsabilidades y dimisiones que antes no se acordaban de pedir, ha aseverado.

Por su parte, el diputado del PP Víctor del Moral ha destacado que tenía muchas esperanzas depositadas en la Cumbre Hispanolusa, ya que era el marco adecuado para dar el "impulso definitivo" a las conexiones trasnsfronterizas de transportes.

No obstante, ha considerado que los acuerdos alcanzados han sido un "brindis al sol", ya que no se materializan en proyectos concretos, algunos de los cuales podrían hacerse realidad si existiera "voluntad política", aunque parece que "no hay ganas", ha lamentado.

De igual forma, ha criticado que en la declaración conjunta se falte a la verdad al decir que se han puesto en operación 150 kilómetros de AVE entre Plasencia y Badajoz, toda vez que si el tren de altas prestaciones es un AVE es el "tren de alta velocidad más lento del mundo".