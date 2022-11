Aprobada Ley de Mejora de Respuesta Administrativa con el rotundo rechazo de la oposición

Ep

La Asamblea de Extremadura ha aprobado esta nueva normativa, mientras el Grupo Parlamentario Popular, el de Ciudadanos y el de Unidas por Extremadura han coincidido en criticar que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado a esta norma casi 40 enmiendas que, modifica sustancialmente el texto aprobado por el Consejo de Gobierno.



De este modo, esta ley ha salido adelante durante el pleno, en la cámara legislativa regional, con el voto a favor solamente de los socialistas, mientras que PP, Cs y Unidas por Extremadura han votado en contra.



El debate de la Ley de Mejora de Respuesta Administrativa ha comenzado con la intervención de la diputada relatora, la socialista María de la Cruz Buendía, quien ha detallado los pormenores de la norma, que pasó el debate de totalidad el pasado 15 de septiembre.



Tras ello, y en total, los grupos parlamentarios presentaron 102 enmiendas parciales. En concreto, siete fueron por parte de Unidas por Extremadura, 29 por Ciudadanos, 27 por el PP y 39 por el PSOE.



De ellas, en comisión fueron aprobadas 47 enmiendas parciales y quedaron vivas para su debate en el pleno de este jueves un total de 53 enmiendas de los grupos de la oposición.



CRÍTICAS COMPARTIDAS POR LA OPOSICIÓN



Durante el debate de las enmiendas parciales, la oposición ha coincidido en que el PSOE ha hecho uso de su mayoría absoluta, al modificar de forma importante, y por la vía de las enmiendas, la ley que llegó a la Asamblea por parte del Ejecutivo regional.



También han coincidido en que no conocen precedentes similares a la hora de que, a través de enmiendas, se pueda modificar tanto una norma, a lo que han añadido que esas modificaciones no han pasado por controles en relación a informes de órganos consultivos o exposición pública.



Entre otros aspectos, los grupos han hecho hincapié en que algunas de las modificaciones introducidas por el PSOE se refieren a la tramitación de los proyectos del litio y han lamentado que al poder designarlos de "interés autonómico" se limita con ello la autonomía local.



De igual forma, se han referido a que uno de los cambios planteados por los socialistas es que los centros hospitalarios dejarán de pagar IBI al ser considerados centros formativos, lo que supondrá que el Ayuntamiento de Badajoz dejará de ingresar por este concepto 1,2 millones y el de Cáceres 600.000 euros.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha criticado que, en esta ley, el PSOE se ha aprovechado "al máximo de su mayoría absoluta, además de considerar que la norma es un "desaguisado" y una "ley escoba" que se ha hecho "por la puerta de atrás".



En esta línea, el 'popular' ha lamentado el "amalgama de modificaciones legislativas" contenido en la ley que afectaba a más de 29 normas y que, tras las modificaciones introducidas por el PSOE, afecta a 40.



"En base a una supuesta agilidad administrativa introduce cambios de profundo calado, que como dice el Consejo Económico y Social, estamos ante una 'ley ómnibus' aunque nosotros pensamos que es más bien una ley escoba", ha sentenciado.



Asimismo, Carrón ha incidido también en que no había visto en su vida parlamentaria que el grupo del gobierno presente más enmiendas que la oposición, por lo que ha considera que la norma es una "chapuza legislativa" por "muchas razones".



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha calificado esta norma como "Ley Carrefour", ya que el PSOE y la Junta, ha dicho, han incluido una "oferta del 2x1", al introducir nuevas materias que no estaban en el texto original y que "no guardaban relación con las anteriores".



Casares ha recalcado que su grupo ve "muchas improvisaciones", "prisas" y "falta de seguridad jurídica", que, en su opinión, puede llevar a que "descarrile" esta norma.



En su intervención, el diputado ha desgranado las enmiendas presentadas por su grupo y ha adelantado que si el PSOE no aceptaba una sobre la modificación del sistema de financiación de las entidades locales sin habilitar mecanismo de compensación por pérdida de ingresos.



Casares ha destacado que la oposición, a la que ha agradecido su trabajo "sincero", coincide en las críticas y ha reseñado que es la "primera vez" que ve una "oposición frontal" en la cámara a un proyecto de ley.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha confesado que no sabe de que tiene que debatir, toda vez que el proyecto de ley que presentó la Junta es diferente al que se someterá a votación este jueves tras incorporar las enmiendas socialistas, que han hecho que sea un "proyecto nuevo".



Así, ha destacado que no ha "conocido en siete años" que se produzca algo similar, además de considerar que las modificaciones introducidas por el PSOE en esta norma "son indefendibles en la forma e injustificables en el fondo".



Como ha sostenido Jaén, las modificaciones del PSOE ha hecho imposible que los radares pudieran servir para algo y indicado que parece que este grupo tenía "en un cajón" esos cambios y los han sacado cuando ya la fase de control había pasado.



También se ha interesado por conocer qué compareciente en comisión ha sostenido que había que modificar "tanto", ya que él no ha escuchado nada en esos términos.



EL PSOE REMARCA SU DERECHO A PRESENTAR ENMIENDAS



Por su parte, la diputada del PSOE Estrella Gordillo ha destacado que esta ley es fruto de un gobierno y de un grupo parlamentario que creen en "lo público", en las políticas y en los servicios públicos, ha dicho, además de considerar que esta ley es "buena para los extremeños".



De la misma forma, la diputada ha lamentado que durante el debate este jueves ha oído en la cámara "auténticas barbaridades", momento en el que ha asegurado que su grupo tiene el mismo derecho que la oposición a la hora de presentar enmiendas.



También ha asegurado que la Junta conoce cuáles son las necesidades de la sociedad extremeña y comete medidas para solventarlas y que ven su reflejo en esta ley y también en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023.



Respecto a las críticas de la oposición en cuanto al litio, la diputada socialista se ha referido a que es un mineral "estratégico" y "esperanzador" en la lucha contra el cambio climático. "Cómo no vamos a intentar o posibilitar que puedan ser declarados de interés empresarial autonómico esos proyectos", se ha preguntado.