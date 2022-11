González: "Inicialmente, lo ideal" es centralizar residuos nucleares en un único lugar

Ep.

La Junta de Extremadura ha considerado que "inicialmente, lo ideal" es "centralizar los residuos nucleares en un único lugar", pero "si eso no es posible, es coherente que los residuos estén donde estén los centrales nucleares".



De esta forma se ha pronunciado el portavoz de la Junta de Extremadura, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida, sobre la posición del Gobierno de descartar un Almacén Temporal Centralizado (ATC), y construir siete almacenes temporales de residuos en cada central nuclear.



Ante esta posición, González ha reafirmado que "la postura inicial" de la Junta de Extremadura sobre los residuos nucleares es que "ojalá estuvieran centralizados en un lugar, pero de no ser así, entendemos que lógicamente tendrán que estar donde las centrales nucleares", ha dicho.



En cualquier caso, el portavoz de la Junta ha recordado que "esto no es una propuesta firme, es una propuesta que está en estudio", sobre la que la Junta de Extremadura se muestra "dispuesta a hablar con el ministerio".



Así, ha apuntado que en el caso de Extremadura, cuando se habla de la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz "hay un debate alternativo, y es que las centrales nucleares generan residuos, que tienen que ir a algún lugar a parar", tras lo que ha apuntado que según esta última previsión del Gobierno, estos residuos "irán a parar donde hay centrales nucleares".



Por tanto, "cuando se generen estos debates de las prórrogas de las centrales nucleares", es necesario "ser consecuentes con que los residuos tienen que ir a parar a algún lugar", ha concluido González.