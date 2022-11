Cs echa en falta empleo industrial y tejido empresarial fuerte que "cree riqueza"

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos José María Casares, ha valorado la bajada de paro en la región en el mes de octubre pero ha incidido en la necesidad de crear empleo industrial y tejido empresarial fuerte que "cree riqueza" y "fije población" en la región.

Así se ha pronunciado Casares, durante una rueda de prensa este jueves en Mérida, tras conocer los datos del paro de octubre en Extremadura, que revelan que el número de desempleados se ha situado en 84.737, tras un descenso de 2.670 personas en el último mes.

Ante estos datos, Casares ha resaltado que la bajada de paro es "siempre algo positivo" también "hay que analizar la letra pequeña", tras lo que ha apuntado que "mientras que en la media del país los afiliados a la Seguridad Social suben en Extremadura bajan en más de 1.000 personas", ha dicho.

En ese punto, el diputado de Cs ha resaltado que "el paro baja, pero esto no se ha traducido en que haya más extremeños trabajando puesto que los afiliados a la Seguridad Social descienden".

Por ello, ha insistido en que, al no tener un sector industrial importante "esto hace que los empleos que se creen no sean de calidad" por lo que ha vuelto a recalcar que en Extremadura necesitamos industria "y no falsas promesas y megaproyectos que nunca llegan", según informa Cs en una nota de prensa.

Finalmente, el diputado de la formación naranja ha subrayado que el desempleo en Extremadura sigue teniendo cara de mujer, ya que "más del 60% de desempleadas son mujeres, una gran brecha de género que habría que acortar a marchas forzadas", ha concluido.