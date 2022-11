El PP entiende que no caben "mensajes triunfalistas" tras el descenso del paro en la CCAA

Ep.



La diputada del Grupo Parlamentario Popular Pilar Pérez ha indicado que no caben "mensajes triunfalistas" tras el descenso del paro en el pasado mes de octubre porque Extremadura "sigue a la cola" en creación de empleo.



En este sentido, y en su opinión, las políticas del Ejecutivo extremeño no solo son "caducas" y "obsoletas", sino que tampoco son efectivas en materia de creación de empleo, además de añadir que el cómputo anual es "muy preocupante".



Por ello, Pérez ha considerado que la bajada en el desempleo en octubre tiene que ver con la figura de los fijos discontinuos que no se computan en la categoría de parados registrados, por lo que, en su opinión, se están "maquillando datos".



Cabe destacar que el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Extremadura se ha situado al finalizar octubre en 84.737, tras un descenso de 2.670 personas en el último mes, lo que supone una caída del 3,05 por ciento.



Respecto al mismo mes del pasado año, el paro ha bajado en 9.470 desempleados en la comunidad autónoma, lo que equivale a un 10,05 por ciento menos.



También Pérez ha indicado que los contratos firmados hacen asimismo "poner en cuarentena" los datos de desempleo, ya se han suscrito 14.513 contratos menos que el mismo mes de 2021, aunque la "joya de la corona" es la afiliación a la Seguridad Social, que ha descendido en 1.094 personas respecto al mes anterior.



En esta línea, y desde que Guillermo Fernández Vara, gobierna la región en 2015, la 'popular' ha criticado que Extremadura sea la región con menor aumento de la afiliación a la Seguridad Social.



"Con estos datos de afiliación y con la trampa de los fijos discontinuos es más que claro que los datos se están intentando maquillar, pero los datos, los miremos por donde los miremos, son malos", ha aseverado.



Pilar Pérez ha sostenido que "no se puede seguir engañando a los extremeños" ya que, si no se ve la realidad, es más difícil poder ofrecer soluciones a la situación que vive los ciudadanos de "masacre" en la destrucción de empleo, a lo que se une que la situación de partida de la región es "muy difícil".



"Decir que va bien el empleo es engañar a los extremeños y querer dibujar una realidad alejada de la que están viviendo los extremeños. Así que los mensajes triunfalistas no caben con estos datos reales que tenemos en nuestra región", ha aseverado.