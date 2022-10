Vergeles confía en que el nuevo contrato dé "estabilidad" al servicio de ambulancias

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad Servicios Sociales, José María Vergeles, espera que el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario terrestre, que entra en vigor este martes, 1 de noviembre, aporte "estabilidad" en un "mundo absolutamente convulso por intereses muy diversos".

Así lo ha indicado Vergeles al ser preguntado por este nuevo servicio que gestionará de forma definitiva Ambuvital en toda a región, después de que lo haya hecho con un contrato de emergencia "durante demasiado tiempo".

Un contrato que, no obstante, según Vergeles será "difícil" que "venga a mejorar" un servicio con "muchas prestaciones que no se tienen en el resto del país", entre las que ha citado el transporte singularizado para pacientes oncológicos y de hemodiálisis, o un sistema sanitario con una ambulancia en cada PAC, así como un despliegue de las ambulancias de tipo A1, que son "exactamente igual" a las de Soporte Vital Básico, con cobertura "a toda la comunidad".

No obstante, ha destacado que el contrato, como consecuencia del decreto 1/2022, por el que los costes generales de la empresa se ven incrementados, va a permitir a los trabajadores negociar un convenio colectivo en "mejores condiciones".

Así como traerá, como principal novedad, un centro coordinador de llamadas, que va a ser público, y que se va a desarrollar a través de una empresa pública de la Junta, lo cual es la primera vez que se hace en España.

De esta forma, se podrá tener información "real" de los trayectos, de las rutas, y de la eficiencia de los viajes, así como una "singularización de determinados modelos de transporte que se implanten en la comunidad autónoma.

En todo caso, ha deseado que este martes "no se note nada", lo cual querrá decir que se pasa "bien" de un contrato de emergencia, que lleva "mucho tiempo", a otro "más estable, en un mundo absolutamente convulso por intereses muy diversos".

POSTURA DEL PP

Por su parte, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, confía en que el nuevo servicio de transporte sanitario terrestre, que entra en vigor este martes, 1 de noviembre, "dé el servicio que se merecen los extremeños" y "no se vuelvan a repetir" las anomalías que tanto pacientes como trabajadores han sufrido en el anterior contrato.

"Esperamos que no se vuelva a repetir y que se dé el servicio que merecen los extremeños y que los municipios no tengan que seguir sufriendo esa despoblación y esa huida de la gente porque no tengan los servicios más básicos como, en este caso, el sanitario", ha dicho la presidenta de los 'populares' extremeños.

Al ser preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del PP, que este lunes se ha reunido en Cáceres, Guardiola ha insistido en que espera que el servicio de ambulancias "funcione como tiene que funcionar". "Estaremos para ello muy vigilantes", ha concluido.