Martín subraya valor jamón y D.O. Extremadura para construir marca Extremadura

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha destacado el gran valor que aporta el jamón y la Denominación de Origen (D.O) Dehesa de Extremadura a la construcción de la marca Extremadura.

Martín ha realizado estas declaraciones

La presidenta del Legislativo extremeño ha considerado que el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa se ha convertido en un referente no solo de la comarca y de la región, sino de toda España, porque este producto y la D.O Dehesa de Extremadura son un claro valor de la marca Extremadura.

Martín ha señalado que foros como éste son importantes para seguir dando a conocer este alimento y ha citado como anécdota que este producto no lo conocían quienes estos días asisten en la región al I Congreso Internacional de Emigrantes Españoles en Hawái y California, un evento que reúne a las y los descendientes de ciudadanos de la región que tuvieron que abandonarla a comienzos del siglo XX para buscar una mejor vida.

Según Martín, “cuando les hemos dicho que tenían que probarlo porque no hay nada igual los platos han quedado vacíos, porque no se entiende lo que es este producto hasta que no se prueba”.

UN GRAN HOMBRE

La presidenta de la Asamblea de Extremadura ha destacado también la figura de Heraclio Narváez Santos y su gran trabajo desde la D.O Dehesa de Extremadura.

Y, ha concluido que “lo hizo todo al frente de esta institución. Fue un gran hombre, un gran empresario que lo dio todo por la D.O Dehesa de Extremadura, por su pueblo y por su gente”.