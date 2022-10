Vara hará "todo lo posible" para acudir al acto en Sevilla por 40 años victoria del PSOE

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que va "a hacer todo lo posible" para poder acudir al acto que se celebra este sábado en Sevilla para conmemorar los 40 años de la primera victoria socialista.

Fernández Vara ha explicado que ese mismo día tiene que acudir a la boda de un familiar, pero intentará "cuadrar cuando sepa exactamente los horarios, para poder acompañar" en este acto en Sevilla, "pero si no pudiera, tampoco va a ser una tragedia", ya que "nosotros somos muy pequeños comparativamente con lo que significa para la historia de España esos 40 años".

Según ha reafirmado el dirigente socialista extremeño, para el PSOE "es un día muy importante", ya que "es la historia de España y es la historia del PSOE".

Respecto al hecho de que algunos dirigentes socialistas hayan avanzado que no acudirán o que no se invitara a Alfonso Guerra, Fernández Vara ha considerado que "no podrán", pero ha reiterado que "ese día se celebran 40 años muy importantes de la historia de España, y 40 años muy importantes de la historia del PSOE".

Por tanto, y "más allá de que cada uno nos podamos ahora mismo sentir protagonistas, somos muy pequeñitos ante toda esa historia", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha asegurado que le "encantaría que Alfonso (Guerra) pudiera estar allí", ya que según ha destacado, "es una parte importantísima de esos 40 años".

"Los demás somos un poco más insignificantes, al lado de tanto lo que durante ese tiempo se ha podido llevar a cabo, pero estoy convencido de que será un gran día para todos los socialistas", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha reiterado que en su caso, está "viendo cómo poderlo cuadrar para que pudiera asistir, pero si no pudiera, tampoco va a ser una tragedia", ha concluido.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este miércoles a preguntas de los periodistas antes de inaugurar el XI Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior que se celebra en el Palacio de Congresos de Mérida.