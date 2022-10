Las pernoctaciones hoteleras crecen en septiembre un 8,55% en Extremadura

Rd./Ep.



Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura han crecido un 8,55 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2021, hasta alcanzar las 236.757, frente a las 218.104 pernoctaciones registradas un año antes, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Por su parte, los turistas alojados en este tipo de alojamientos en la comunidad extremeña el pasado mes de septiembre han subido un 8,32 por ciento, al pasar de los 123.073 de 2021 a los 133.315 en 2022.



En Extremadura han subido las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 3,07 por ciento y las de residentes en el extranjero un 57,9 por ciento. La estancia media se ha situado en 1,78 días, un 0,56 por ciento más que en septiembre de 2021, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



Asimismo, los hoteles extremeños han ingresado 33,87 euros por habitación disponible (RevPAR), un 9,36 por ciento más que al año anterior, y han facturado 65,03 euros de media por habitación ocupada, un 4,75 por ciento más que en septiembre de 2021.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones hoteleras en España se han disparado un 39,9 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2021, hasta alcanzar los 35,9 millones, frente a los 25,6 millones de pernoctaciones registradas un año antes.



No obstante, los datos de septiembre de este año no superan los del mismo mes de 2019, antes de la pandemia, cuando las pernoctaciones en hoteles españoles ascendieron a 37,7 millones.



Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han alcanzado los 12 millones, lo que representa un 33,5 por ciento del total, mientras que las de los no residentes se han situado por encima de los 23,9 millones.



En el caso de las pernoctaciones efectuadas por españoles, la cifra de septiembre de este año sí supera la del septiembre anterior al Covid (11,5 millones), pero no ocurre lo mismo con las realizadas por los extranjeros, pues en septiembre de 2019, antes de la pandemia, efectuaron 26 millones de pernoctaciones.



Según Estadística, la estancia media ha aumentado en septiembre de este año un 5,3 por ciento respecto al mismo mes de 2021, situándose en 3,3 pernoctaciones por viajero.



Durante los nueve primeros meses de este año, las pernoctaciones en hoteles españoles se han multiplicado por más de dos respecto al mismo periodo de 2021, hasta sumar 256,5 millones, pero no alcanzan los valores prepandemia, pues son 20,7 millones de pernoctaciones menos que entre enero y septiembre de 2019.



Respecto a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en el 13,3 por ciento en septiembre, la misma que en agosto y 2,8 puntos menos que en septiembre de 2021. Con el repunte de septiembre, los precios de los hoteles españoles encadenan 16 meses consecutivos de alzas.



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 107,2 euros en septiembre, lo que supone un aumento del 14 por ciento respecto al mismo mes de 2021.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 78,9 euros, con una subida interanual del 41,4 por ciento. Se trata del mayor ingreso medio en un mes de septiembre desde que comenzó la serie en 2008.



COMUNIDADES DE DESTINO



Por destinos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana han sido los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con el 22,4 por ciento, 13,3 por ciento y 12,6 por ciento del total de pernoctaciones, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes ha sido Islas Baleares, con un 33,7 por ciento del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos han sido Canarias y Cataluña, con el 19,4 por ciento y el 17,9 por ciento del total, respectivamente.



Además, Baleares ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas durante septiembre (78,2%). Le sigue Canarias, con el 72 por ciento, mientras que el total en España es del 63,9 por ciento.



En cuanto a las pernoctaciones según la procedencia, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania han concentrado el 28,4 por ciento y el 20,1 por ciento, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en septiembre.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos e Italia (los siguientes mercados emisores) han representado el 7,7 por ciento, 4,7 por ciento y 4,1 por ciento del total, respectivamente.