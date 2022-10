Marlaska: Ceuta y Melilla "son ciudades tan españolas" como Bilbao, Madrid o Granada

Ep.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que Ceuta y Melilla son ciudades "tan españolas como Bilbao, Madrid, Granada" o cualquier otra de la península y de las islas.



"Como cualquier otra ciudad", ha insistido el titular de Interior en respuesta a las declaraciones de la exministra María Antonia Trujillo, quien considera que la reivindicación marroquí sobre ambas ciudades autónomas "está plenamente justificada".



Marlaska se ha remitido a la declaración conjunta de ambos países, "socios leales", de 7 de abril pasado, mientras que sobre las palabras de Trujillo sobre si no puede cambiar la posición sobre Ceuta y Melilla como ha cambiado la postura sobre el Sáhara, y sobre que en España no hay libertad de expresión, ha dicho que él sí respeta que la exministra hable libremente. "España está reconocida como una democracia plena". "Yo creo que en este aspecto no se puede dudar", ha dicho.



Asimismo, y en relación a que Trujillo dice que en la citada carta Marruecos no reconoce fronteras terrestres con España, Marlaska ha señalado que quienes tienen que interpretar esa carta son "los responsables políticos de ambos países".



"Marruecos reconoce evidentemente las fronteras terrestres y no hay ninguna duda". "Que no quepa ninguna duda nadie, que Ceuta y Melilla son tan españolas como Granada, Huelva, como Badajoz que nos encontramos o como Cáceres", ha remarcado.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios acompañado del ministro de Administración Interna de Portugal, José Luis Carneiro, tras su jornada de trabajo en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caya/Elvas.



MELILLA



Por otro lado y preguntado por la situación de Melilla y las informaciones que apuntan a la presencia de unos 5.000 migrantes congregándose en los alrededores de Nador para saltar a Melilla, el ministro ha explicado que "trabajan" de una forma "permanente" en materia de prevención y de respuesta y que, a la hora de hacer frente a la migración irregular, lo hacen "en los mismos términos".



"Trabajamos día a día con el Gobierno de Marruecos", ha apuntado Marlaska, que ha detallado que primero se hace para desarticular "organizaciones criminales que trafican con seres humanos" y luego para prevenir "entradas violentas" a España.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas trabajan "permanentemente" y en este caso específicamente la Guardia Civil, en garantizar las fronteras y "que no haya ningún ataque violento".



Además lo hacen "siempre" conforme a los criterios de proporcionalidad y necesidad, ha incidido, para concluir que la cooperación y coordinación en esta materia con Marruecos, como en "cualquier otra materia" es "absolutamente estrecha, firme y real, con lo cual solo podemos genera tranquilidad en nuestra sociedad".