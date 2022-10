Almeida: Tren debe dejar de ser un "problema", para ser el futuro de Extremadura y Badajoz

Ep

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha considerado que tiene que llegar un momento en que todos sean "conscientes" de que el tren debe dejar de ser un "problema" para ser el futuro de Extremadura y el de Badajoz.



"Y en eso desde luego algunos estamos trabajando", ha señalado Martínez Almeida con motivo de su visita este viernes a Badajoz, donde en relación al AVE extremeño y a su importancia para Madrid y Badajoz ha considerado que cree "firmemente" en su relevancia para ambas y ha recordado que tuvo ocasión de firmar hace un par de años con el entonces alcalde de Badajoz Fran Fragoso un acuerdo de promoción entre Madrid y Badajoz.



Un acuerdo en el que ponían encima de la mesa las ventajas que tenía Badajoz como pueblo logístico y, por tanto, la necesidad de que tuviera una "buena" comunicación mediante tren, ante lo que ha sostenido que, en estos momentos, el futuro de grandes zonas de España y de ciudades como Badajoz "precisamente" pasa por la capacidad de "reinventarse" desde el punto de vista logístico, de distribución de mercancías, y de generación de riqueza.



En ese sentido, "Badajoz tiene una posición privilegiada, es la llave de acceso tanto a Lisboa como a Madrid, pero también la llave de acceso, por cierto, al Levante a través de Ciudad Real, que también se debería aprovechar esa opción", ha remarcado, para señalar que apoyaron ese acuerdo de promoción "para que efectivamente se aprovecharan todas estas ventajas y para que definitivamente el tren no sea el problema, sino sea el futuro".



También en relación al ferrocarril extremeño, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz y coordinador local del PP, Antonio Cavacasillas, ha aprovechado "una vez más" para pedir y reivindicar un tren "digno" para Extremadura que pueda poner en contacto la región con Madrid, así como para que miles de extremeños y pacenses puedan ir a Madrid, y miles de madrileños puedan venir a su vez a Badajoz para mostrar la oferta patrimonial, gastronómica, cultural o turística de la capital pacense.



VISITA DE ALMEIDA A BADAJOZ



Antonio Cavacasillas y José Luis Martínez Almeida, han atendido a los medios de comunicación en la avenida Miguel Ángel Celdrán Matute, junto a la estatua del exalcalde de la ciudad, antes de realizar un paseo por la Plaza de los Alféreces, la Avenida de Huelva y el Paseo de San Francisco, donde mantendrán un encuentro con afiliados. Un acto en el que han estado acompañados del presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro, o del secretario general del PP regional Abel Bautista, entre otros.



Martínez Almeida ha agradecido a Cavacasillas la invitación que le hizo en su despacho de Cibeles en septiembre para visitar la capital pacense, que cree que es "ejemplo de buenos gobiernos del Partido Popular desde hace muchos años" y ante lo cual ha destacado que los ciudadanos saben qué es el Partido Popular y cómo gestiona la formación 'popular'.



Al mismo tiempo, ha agradecido a Cavacasillas que lo primero que hayan hecho haya sido venir a rendir homenaje "al mejor alcalde sin lugar a dudas que ha tenido Badajoz", Miguel Celdrán, que ha definido como "el gran artífice" de la modernización y de la transformación de Badajoz y una persona con "extraordinarias cualidades" que pertenecía, además, a un proyecto como el del Partido Popular "que es muy identificable, muy reconocible, y que hace de la gestión y de saber resolver los problemas una de nuestras principales notas".



"También estamos muy orgullosos del futuro que tenemos, porque al igual que cuando llegamos al Ayuntamiento de Badajoz en el año 1995, a tantos ayuntamientos de España con grandísimos alcaldes como hemos tenido, yo estoy seguro de que en el año 2023 va a pasar exactamente lo mismo, que en mayo de 2023, también los grandes municipios, los municipios de España, se van a poblar de alcaldes del Partido Popular con un grandísimo futuro por delante", ha remarcado Martínez Almeida, para quien también "va a suceder aquí en Badajoz".



Así, se ha mostrado "absolutamente seguro" de que en la ciudad se va a tener "un grandísimo alcalde del Partido Popular", y que se va a tratar de un "impulso" para que, desde los ayuntamientos, puedan llevar a Alberto Núñez Feijóo al Palacio de La Moncloa, "lo cual es una urgencia, desde luego, para España en estos momentos".



Del mismo modo, ha situado Badajoz como un ejemplo de "transformación" por las políticas del PP que "puede y debe seguir progresando y debe tener la ambición", además de ser un socio "estratégico" para la capital madrileña, para la que Badajoz es "esencial como pueblo logístico", a tenor de lo cual cree que las posibilidades que tiene son "inmensas", como conexión de dos grandes capitales europeas, Madrid y Lisboa, o las conexiones también con el Levante o la posibilidad de facilitar el desplazamiento de mercancías y la distribución hacia todo el sur de España.



"Creo que es una ciudad que tiene un gran futuro, es una ciudad que ha estado muy bien gestionada por el Partido Popular y que, en este momento, yo creo que tiene un equipo con Antonio al frente que ha demostrado a todos los pacenses que sabe cómo hacer las cosas, cómo transformar, cómo llevar a mejor la ciudad y que así va a continuar en el tiempo", ha remarcado Martínez Almeida, que ha transmitido a los extremeños que "sin lugar a dudas" en mayo de 2023 "hay esperanza" y "va a haber un cambio importante en España que va a ser la antesala del cambio a nivel nacional".



Y es que, para el alcalde de Madrid, "no hay que resignarse, que nos pueden hacer perder todo menos la ilusión", tras lo que ha reafirmado que la gente va a encontrar en el Partido Popular y en Badajoz en el PP con Antonio Cavacasillas al frente del grupo municipal "y preparado para las próximas elecciones municipales", "sin lugar a dudas la mejor alternativa de futuro para todos los pacenses".



ALMEIDA, UN "REFERENTE" PARA CAVACASILLAS



Por su parte, Antonio Cavacasillas ha agradecido la visita de José Luis Martínez Almeida "en tiempo récord" y por estar presente en la calle, con los ciudadanos de Badajoz y con los afiliados del Partido Popular viéndolos y saludándolos, al tiempo que confesado que Martínez Almeida para él es "un referente y un espejo" donde mirarse.



"Y no solo yo, seguramente muchos de los compañeros que trabajan, sobre todo a nivel local en los ayuntamientos, y es que sin duda José Luis ha demostrado liderazgo, ha demostrado capacidad para estar al frente de, sin duda, el mayor ayuntamiento de España como es el Ayuntamiento de Madrid", ha continuado, para poner en valor la labor del alcalde madrileño en plena pandemia, en la que los ayuntamientos tuvieron que asumir competencias impropias e "incluso" utilizar fondos propios "para poder salir adelante y ayudar a todos nuestros vecinos".



Para Cavacasillas, "Madrid es un ejemplo donde Badajoz se tiene que mirar porque, sin duda, es una ciudad con un dinamismo económico espectacular, con una atracción de inversiones y una atracción de empresas que le hace ser el motor económico de nuestro país", tras lo que ha insistido en que la capital pacense se tiene que "mirar en ejemplos" como la capital madrileña "porque sin duda Badajoz es la locomotora de nuestra región".