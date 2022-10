La Junta licitará la actualización de la autovía EX-A1 hasta Portugal

Ep.



La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha anunciado la licitación de un nuevo proyecto de redacción para concluir la autovía regional EX-A1, desde Moraleja hasta la frontera con Portugal.



Una autovía que lleva esperando su continuación hasta la Raya desde que se inauguró el último tramo en 2014, y que, ha recriminado a la consejera, la redacción del proyecto ya fue incluida en los presupuestos "incumplidos" de la comunidad en los años 2020, 2021 y 2022.



"¿Y nos lo vamos a creer ahora?", le ha preguntado el diputado 'popular' en el debate suscitado en torno a esta infraestructura en el Pleno de la Asamblea de este jueves, donde ha comparecido la consejera extremeña para abordar las conexiones con de la comunidad con el país vecino, precisamente a petición del grupo parlamentario del PP.



En su intervención, la consejera ha señalado que "próximamente", y mediante contratación anticipada, se publicará la licitación de la actualización del proyecto de la EX-A1, de Moraleja a la frontera portuguesa, de 18 kilómetros de longitud, y que se sumarán a los casi 100 en servicio de esta vía autonómica. Además, ha detallado que la licitación se hará por un importe de 637.365 euros y contará con un período de ejecución de 10 meses.



El objetivo de la Junta es conectar ambos países en este punto por autovía, si bien ha señalado que "no llegan buenas noticias" del otro lado de la frontera, en tanto que el pasado mes de diciembre, Portugal licitó la conexión de la IC 31 desde Castelo Branco con España --proyecto recurrido y pendiente de resolución-- para la que el gobierno luso plantea construir una vía del altas capacidades, aprovechando 38 de los 63 kilómetros existentes, y los otros 25 mediante la construcción de un nuevo tramo.



Al respecto, y de cara a la próxima cumbre hispano lusa en Viana do Castelo el próximo 5 de noviembre, la consejera ha ofrecido al Grupo Popular "unidad de acción" para tratar de que el gobierno portugués retome el proyecto de autovía.



Por otro lado, la consejera ha avanzado que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023, que llegarán próximamente al parlamento regional para su tramitación como proyecto de ley, incluirán una partida para la elaboración del proyecto del nuevo puente en la Ex-374 a la altura de Cedillo.



Un puente en el que ya se ha avanzado en la coordinación con las autoridades tanto portuguesas como españolas, y que suprimirá la última frontera privada en Europa, que obliga a convertir los 13 kilómetros que separan la localidad cacereña de Cedillo de la portuguesa de Montalvao, en un recorrido de 120 kilómetros.



Con respecto a las conexiones ferroviarias, ha subrayado que es una "buena noticia" para Extremadura que la conexión por tren entre las dos capitales ibéricas, Madrid y Lisboa, se haya retomado recientemente por esta comunidad autónoma.



Asimismo, ha remarcado que el primer tramo de alta velocidad de Portugal será el que une Elvas con Évora, de 88 kilómetros, que tiene prevista su finalización en 2024, lo que redundará en bajar los tiempos de conexión con la capital lusa.



Finalmente, la consejera ha remarcado los avances en la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, en Badajoz, que mejorará las conexiones tanto de pasajeros como de mercancías con Portugal.



LA FRONTERA, MURALLA "INVISIBLE"



Por su parte, el diputado del Grupo Popular ha justificado la solicitud de comparecencia de la consejera para que detallara los planteamientos que está llevando la comunidad a las reuniones preparatorias de la cumbre hispano lusas, especialmente en lo referente a las infraestructuras, que considera "vitales para el desarrollo económico y social".



Y es que, según su diagnóstico, la Raya "sigue siendo una muralla invisible" que mantiene a los extremeños "separados" de sus "hermanos" portugueses. Una línea en el mapa que se ha "difuminado" pero que sigue suponiendo "un muro de dificultades" debido a la existencia de "infraestructuras malas o inacabadas".



Del Moral considera que Extremadura lleva "demasiado tiempo" esperando estas mejoras, y en este punto ha criticado que se presente como un logro la recuperación del tren Madrid-Lisboa, que tarda nueve horas y medias en realizar un recorrido que es el mismo que hay entre la capital espalola y Barcelona, que se hace en dos horas y media. "Les han hecho el timo del tocomocho. Nos cambian un AVE a 300 Km/h por otro a 65 Km/h. Ni el Transiberiano", ha lamentado.



El parlamentario del PP ha lamentado que las conexiones del transporte público con Portugal son ahora "peores" que cuando llegaron los socialistas al primer gobierno de la comunidad, en 1983, e incluso ha dicho que se tardaba menos en realizar el trayecto en tren entre Madrid y Lisboa en tiempos de Franco, lo cual ha motivado un duro reproche de la consejera por comparar, ha dicho, la "libertad de movimientos" de ahora con tiempos en los que en España y Portugal gobernaban dos dictadores.



Asimismo, ha criticado que los socialistas dejen todos los proyecto a "futuro", anunciando una y otra vez proyectos que acumulan años en convertirse en una realidad, como el reciente retraso en la finalización de la electrificación del tramo extremeño de la Alta Velocidad, que en 2018 tenía previsto estar concluida para este 2022, pero que, con cada presupuesto, se alarga su finalización un año, y ya va por 2027.



CONEXIONES DEFICITARIAS



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha redundado en que los extremeños van a tardar "aún mucho tiempo" en contar con un tren eléctrico entre Badajoz a Madrid, debido fundamentalmente a los retrasos en el tramo en Castilla-La Mancha.



En todo caso, ha lamentado que la prioridad por el tren de alta velocidad ha "relegado" a los regionales y de media distancia, que son los que usa la "inmensa mayoría de la ciudadanía".



En su opinión, es el momento de dar "un giro radical" al transporte ferroviario en España, marcando nuevas prioridades. "Basta de que todo el dinero vaya a la alta velocidad, que no es rentable del punto de vista económico", ha dicho, pero por el que han apostado los gobiernos como un "cebo electoral".



A su vez, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha subrayado que las conexiones con Portugal han sido "históricamente deficitarias", que espera que puedan corregirse en la próxima Cumbre, si bien ha mostrado pocas expectativas debido a que Extremadura no tiene "ninguna fuerza" en las decisiones del Gobierno de Portugal, a la vez que el caso que le hace Moncloa a la región es "nulo".



Todo ello, provoca que los extremeños continúen "aislados", en este caso también con Portugal, después de "muchos guiños" por parte de ambos países pero "pocas promesas han pasado de palabras a los hechos".



Finalmente, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha subrayado que las conexiones con Portugal avanzan de forma "inversamente proporcional a como lo hace la conexión de Del Moral con la realidad", al tiempo que le ha reprochado su "afán por intentar ocultar las mejoras" impulsadas en los últimos año.



Una realidad para la cual le ha mostrado una fotografía de la estación de trenes de Cáceres tomada esta misma mañana, que refleja "estaciones nuevas llenas de viajeros, con trenes que circulan con normalidad, con viajes más rápidos" gracias, ha dicho, a la puesta en servicio de los primeros kilómetros con la nueva plataforma de alta velocidad.