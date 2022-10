En PGEx 2023, Junta destina 11 millones de euros para recursos en Salud Mental

Rd/Ep

La Junta de Extremadura invertirá más de 11 millones de euros para recursos en Salud Mental en 2023, según ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en el acto institucional del Día Internacional de la Salud Mental que se conmemora este lunes.

Durante el mismo, celebrado en la Asamblea de Extremadura, Vergeles ha indicado que este día hay que dedicarlo a establecer un gran compromiso con todos los grupos políticos y con la sociedad para llevar a cabo las acciones necesarias que den cobertura a las personas con problemas de salud mental aunque, no todas las soluciones están en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social y educativo.

Ha apostado por un acuerdo con los grupos parlamentarios para los Presupuestos de 2023, donde figura esa partida para Salud Mental, partida de más de 11 millones de euros que "irá dirigida a pisos supervisados, centros de rehabilitación, prevención de las conductas de ideación suicida y a eliminar el estigma".

Para la Junta de Extremadura, es necesario seguir aumentando la red de Salud Mental, "porque todos los esfuerzos son pocos" y ha reivindicado el abordaje comunitario de la Salud Mental.

Vergeles ha resaltado el papel fundamental de la familia, "que nunca debió perder", ya que los estudios revelan que ese es el primer sitio donde acuden a pedir ayuda cuando están tristes o con falta de afectos.

El vicepresidente ha reiterado que el III Plan de Salud Mental es un plan de acción que está vigente y ha recordado que el Gobierno de España ha destinado 100 millones de euros a la Salud Mental que se complementan con los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

También ha apostado un cambio de los centros sociosanitarios, no solo de estructura sin de funcionamiento, "algo que ya está desarrollando la consejería" y ha felicitado a FEAFES Extremadura "por dar voz a las personas con problemas de Salud Mental que durante tanto tiempo no la tuvieron".

MOMENTO DE "SALDAR LA DEUDA"



Por su parte, el presidente de Feafes Extremadura, Antonio Lozano, ha señalado que en los dos años y medio de pandemia la sociedad ha aprendido sobre "el dolor, el sufrimiento, la pérdida de seres queridos y de la vida, la fragilidad del ser humano, y la fragilidad de la barrera que separa la mal llamada locura de la normalidad".



Así, ante los representantes del poder legislativo y ejecutivo de la comunidad autónoma, ha preguntado en voz alta si se ha aprendido sobre la importancia de la salud mental, y en este punto ha preferido centrarse en el presente, que es "el momento y lugar donde se pueden cambiar las cosas y corregir los errores".



Lozano ha subrayado que hay una "parte importante" de los enfermos mentales de la región que no están siendo atendidos, ya sea por la "falta de recursos", por las características geográficas y poblacionales de la comunidad, o por los estigmas que aún perduran.



Los que son atendidos lo hacen en la red de recursos sanitarios y sociales, así como en los centros sociosanitarios, donde actualmente hay 400 personas. Centros que ha calificado como "obsoletos", con "grandes carencias", que "en muchas ocasiones pone en tela de juicio la calidad de vida" de los pacientes, incluso su vida en determinadas situaciones.



Por tanto, reciben una respuesta que "no es la más eficaz", por lo que ha reclamado la definición del proceso asistencial en los centros sociosanitarios.



También ha puesto de manifiesto que hay muchas personas que sin tener un diagnóstico de enfermedad mental "tienen dificultades para el manejo de sus emociones" y que necesitan ayuda para evitar que con el tiempo se convierta en un trastorno mental.



En este punto, ha puesto mayor atención en la población joven, sector en el que más incrementan los diagnósticos, que van a más, ha dicho, lo cual plantea una "difícil situación" que requiere dar una serie de respuestas.



Y es que, ha remarcado Extremadura "tiene una deuda histórica con la salud mental" que, si bien ha dicho que "no es culpa de nadie, si es responsabilidad de todos".



Lozano ha señalado que es "el momento justo" desde punto de vista económico político y social de saldar esa deuda, de "hacer y de cambiar las cosas. "Es el momento de actuar", dotando con profesionales a la red de salud mental, en la que se necesitan psiquiatras por la demanda que ya hay y por la que vendrá, así como de profesionales de los ámbitos de la piscología y de enfermería especializada en salud mental.



También ha reclamado que se dote a los equipos de salud mental comunitarios de "suficientes recursos humanos", pues hay algunos que carecen incluso de psiquiatra desde hace más de un año.



Finalmente, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha subrayado la imagen de consenso que los grupos parlamentarios vienen ofreciendo en cuestiones que, como la salud mental, plantea la sociedad civil.



Asimismo, ha remarcado que la pandemia ha tenido mucho que ver con "visibilizar" la enfermedad mental frente a momentos del pasado en el que a estos pacientes se les "ocultaba" y "apartaba". Martín también se ha referido a la importancia de la salud mental en la población más joven como consecuencia de una sociedad que "se tiene que hacer mirar muy en profundidad lo que esta sucediendo y lo que está transmitiendo".