Juntos X Extremadura busca gobernar y legislar "en pro de todos los extremeños"

La formación Juntos X Extremadura presenta su candidatura de cara a las próximas elecciones, y en concreto, a la Asamblea "para gobernar, para legislar en pro de todos los extremeños y para pedir por lo nuestro", a la vez que quieren impulsar "un cambio" que ven "necesario" en la región, con medidas como considerarla comunidad "aislada", o una reducción en el precio de la luz del 50 por ciento para los extremeños por ser "principales productores" de la misma.

Juntos X Extremadura cuenta con un equipo humano "muy diverso, hombres y mujeres, todos sociedad civil", ha remarcado el presidente de Juntos X Extremadura y candidato a la Asamblea por Cáceres, Raúl González, junto con que todos los integrantes miran "por encima de todo por Extremadura, sin siglas y por supuesto sin ideología".

"Entendemos que hacer política es legislar, y legislar para los extremeños y hacer política y hacer leyes para que los extremeños y la sociedad civil tenga una mejoría en su día a día, y tenga una vida un poquito mejor", ha señalado.

Además, ha remarcado que actualmente lo que se legisla "está hecho solo y exclusivamente por el bien de unos cuantos", y que por eso, desde Juntos X Extremadura, han presentado su candidatura a la Asamblea "para gobernar, para legislar en pro de todos los extremeños y para pedir por lo nuestro".

Sobre esto último, ha sumado que los gobernantes de la región "jamás lo han hecho" y desde la formación quieren impulsar "un cambio que en Extremadura es necesario", como ha señalado el presidente de Juntos X Extremadura y candidato a la Asamblea por Cáceres en una rueda de prensa acompañado del vicepresidente y candidato a la Asamblea por la provincia de Badajoz, el cocinero Antonio Granero, en la que la formación ha presentado su candidatura y su proyecto para las próximas elecciones.

PIDEN A LA GENTE QUE SE SUME

Granero ha sostenido en su intervención que "lo importante es lo que se hace, no lo que se dice, porque decir es lo más fácil en esta vida, lo difícil es hacerlo" y que por eso le piden a la gente que "se sume" dado que "mucha gente dice lo mismo que nosotros", pero "luego tienen miedo de dar el paso, porque cree que va a haber un ataque de la propia administración hacia él".

"Hay que tener en cuenta que la administración tiene todas las armas para acabar con cualquiera, tiene a la Seguridad Social, tiene a la Agencia Tributaria, tiene a las inspecciones de uno u otro tipo... hay que ser muy valiente para enfrentarse a esta realidad, y por eso la mayoría de la gente no lo hace", ha considerado Granero, para quien la gente "está coaccionada, no se siente libre, no se puede pensar libremente, no se puede opinar libremente".

En este sentido, ha ahondado en que "quizás" en Extremadura se puede dar "un paso adelante con un poco de apoyo de la sociedad y cambiar un poco esta realidad", y en que quieren "levantar el sentimiento regionalista de los extremeños, que lo tienen" y son "muy conscientes de que con unos y con otros no hemos progresado".

Juntos X Extremadura es un grupo de extremeños que, "indignados" por la situación que atraviesa su tierra, deciden hacer algo para cambiar aquello que los políticos "no quieren hacer" porque en 40 años "les ha dado tiempo", según Raúl González.

O TE SUBES AL CARRO O TE QUEDAS EN LA COLA

Así y de cara a las elecciones generales, Granero ha indicado que este movimiento regionalista ya se ha visto en legislaturas anteriores y que el resto de regiones y "no solo" País Vasco y Cataluña o Valencia, "se están dando cuenta del privilegio con el que se les trata a estas tres, concretamente a dos por encima de los demás".

"No hay que ser muy listo para darse cuenta de que o te subes al carro o te quedas a la cola, nosotros llevamos en la cola toda la vida, esperemos que en este movimiento regionalista a nivel nacional pueda calar en esta tierra para no quedarnos descolgados".

"Evidentemente, la misión de un movimiento regionalista como es Juntos X Extremadura u otros que hay en otras regiones es llegar a Madrid para hacer piña y presentarle batalla a ese bipartidismo que nos tiene fritos, el que nos tiene abandonados", según Granero, que ha planteado que Extremadura "no" es "el único sitio que está abandonado de España", una realidad que "se reproduce en otras muchas zonas".

Ha añadido además que "el impulso regionalista va a llegar a Madrid, por supuesto que sí", y que "realmente el interés es llegar a Bruselas", donde se está decidiendo "nuestra vida todos los días", mientras que González ha avanzado que presentarán su candidatura a la Asamblea y también en las municipales en distintas localidades.

Próximamente, darán a conocer los candidatos en los grandes núcleos poblacionales - y que también concurrirán al Congreso con un candidato cuya identidad no ha desvelado y ha avanzado que es "de bastante relevancia y un firme defensor de su tierra".

PROGRAMA DE JUNTOS X EXTREMADURA

Como ha explicado, Juntos X Extremadura se posiciona respecto a su ideología "en un centro liberal progresista y moderado, sobre todo y ante todo moderado, porque los extremos no tienen sentido y mucho menos en nuestra tierra, cuando hay muchísimas cosas que hacer como para estar divagando" en lo que no tiene "el más mínimo sentido, ni beneficio".

Además, ha diseñado un programa que aborda las "principales necesidades" de la región, como las comunicaciones y tanto el tren a Madrid como a Sevilla y autovías como la Cáceres-Badajoz.

En materia de despoblación, uno de los "caballos de batalla", abogan por dotar de recursos económicos, sociales y asistenciales con el fin de conseguir que vivir en los pueblos no sea una "desventaja y un reto diario", y por dotar de banda ancha a todos los municipios del territorio extremeño en una acción "estrechamente" diseñada en lo que se refiere a la energía y la fiscalidad.

En materia de agricultura y ganadería, apoyan ambos sectores como motor socioeconómico de la región, así como al relevo generacional en el sector, junto con la defensa "con justicia" a todos los que trabajan y viven del campo con unos precios "dignos" y ayudas en los costes de producción.

Otro apartado referido por Raúl González se denomina "energía" y, en el mismo plantean una reducción del 50 por ciento en el precio de la luz para los extremeños "por ser principales productores de la misma"; legislar la existencia de UTE en la comunidad que "se enriquecen" con los recursos extremeños y después pagan los impuestos en "otras comunidades" y considerar Extremadura como "región aislada" y gozar de "privilegios" fiscales como Ceuta, Melilla o Canarias que, pese a gozar de esta fiscalidad, "están menos aisladas" que Extremadura.

En este punto, el candidato por Cáceres se ha referido a los hechos acontecidos en España el 1 de octubre de 2017, cuando más de 3.500 empresas recalaron en Madrid "por temor a una fiscalidad leonina de la Generalitat de Cataluña":

"Si nosotros promovemos una fiscalidad positiva por ser región aislada, y un descuento del 50 por ciento por sitar esas empresas aquí, de esas 3.500 empresas teniendo 388 municipios como tenemos, dotaríamos a cada pueblo de Extremadura, en un solo día, de 10 empresas".

"Siempre vamos a lo mismo, no quieren que se desarrolle la región, porque si se desarrolla la región entra en competencia con las otras", ha concluido Granero, a la vez que ha defendido que el "poderío" de la comunidad y sus recursos "tienen los suficientes reaños para enfrentarse a cualquier otra región, porque otras regiones no tienen lo que tenemos nosotros", por lo que "no se explica que no lo podamos hacer, si no es por unas políticas de interés nacional, y no de interés regional".