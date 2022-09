La Junta critica que la oposición se centre en "mercadeo impositivo" en negociación PGEx

Ep.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha criticado que la oposición se centre en el "mercadeo impositivo" y no en el capítulo de gasto durante la negociación iniciada entre el Ejecutivo regional, partidos políticos y agentes sociales y económicos de cara a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023.



González ha recalcado que en estos momentos se está en "pleno proceso de negociación" en el que hay que hablar con todos los interlocutores aunque ha incidido en que le ha llamado "poderosamente la atención" que la oposición se haya centrado en el ámbito fiscal y no en "cómo mejorar" la sanidad o la educación pública en Extremadura.



En este sentido, ha asegurado que la Junta ha echado en falta que la oposición haya traído "ideas de calado" en este sentido, al tiempo que ha insistido en que para que se pueda disfrutar del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva "son necesarios los impuestos", así como para establecer ayudas a los agricultores o contratar a más profesores, ha dicho.



"Los impuestos son una inversión de futuro. Son una inversión para proteger y fortalecer los servicios públicos, y en épocas turbulentas, como las que estamos en estos momentos, para favorecer a las clases medias y a las clases trabajadoras", ha remarcado preguntado por los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.



En este sentido, y preguntado por las rebajas fiscales anunciadas por algunos gobiernos autonómicos, González ha indicado que el "principal objetivo" de la Junta es que el presupuesto para el próximo ejercicio sea "social" y en el que haya un aumento del gasto público, para lo que es necesario que haya ingresos, ha insistido.



También, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha apostado por ser "coherentes", ya que entiende que las comunidades que piden una mejora de la financiación deberían "dar ejemplo".



"No se da ejemplo pidiendo que se mejore la financiación autonómica y por otro lado intentar rebajar ingresos", ha indicado, al tiempo que ha insistido en que la Junta no quiere entrar en "este mercadeo fiscal" sino en unos presupuestos que intenten favorecer y fortalezcan los servicios públicos para las clases medias y trabajadoras.



De este modo, ha hecho hincapié en que los servicios públicos "no se pagan con el espíritu santo sino con los impuestos", además de insistir en que quienes se benefician de la rebaja de impuestos son quienes no necesitan los servicios públicos.



Por otro lado, y a preguntas sobre la subida del sueldo de los empleados públicos, Juan Antonio González ha remarcado que en ese aspecto la Junta tiene "poco margen".



Así, ha indicado que la subida salarial de los empleados públicos se hace entre el Gobierno de España y los agentes sociales y que luego se materializa en la ley de Presupuestos Generales del Estado y repercute a las comunidades autónomas y administraciones.



De este modo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha aseverado que la Junta respetará la negociación e invita a los agentes implicados a llegar al "mejor acuerdo posible", al igual que con los pensionistas, ha dicho.



"Siendo conscientes de que hay una inflación elevada y siendo conscientes también de que hay que respetar esa negociación entre los sindicatos y el Gobierno de España y lógicamente y como no puede ser de otra manera la acataremos", ha señalado.



También, y sobre el dato de que el Gobierno propondrá una subida de sueldo a los funcionarios del 3,5 por ciento, González ha indicado que dicha cantidad aún "no está aprobada definitivamente" y ha apostado por dejar un "margen" en la negociación.