CCOO protesta ante el SES en Mérida para reclamar una mayor financiación para la sanidad

Delegados de CCOO se han concentrado este jueves frente a las puertas del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida, para reclamar una mayor financiación para la sanidad, que alcance "cómo mínimo el 7,2 por ciento del PIB del país", así como para la Atención Primaria, a la que debe destinarse "al menos el 25 por ciento de esa financiación de la sanidad".



Así lo ha destacado la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, en declaraciones a los medios en el marco de esta concentración, con la que el sindicato inicia una campaña nacional en defensa de la sanidad pública y la atención a la dependencia.



En su intervención, Chacón ha señalado que "es verdad que en Extremadura estamos por encima de esa cantidad, en torno al 35 por ciento", pero ha considerado que "aún es insuficiente en salud pública", a la que debe dedicarse el 10 por ciento del presupuesto de la sanidad, cuando en la región "no llegamos ni al 1 por ciento".



Se trata por tanto de una "asignatura pendiente" del Gobierno extremeño, que según ha considerado Encarna Chacón, "tendrá que reforzar esas cantidades", porque la pandemia ha "demostrado la necesidad de un refuerzo en la salud pública y en la dependencia, que han funcionado, pero fundamentalmente gracias al esfuerzo de los profesionales", ha valorado.



En este sentido, Chacón ha alertado de que los profesionales de este sector han perdido derechos retributivos, por lo que ha reclamado un "reconocimiento de la profesionalidad, que no vale con aplausos", así como la bajada de ratios para que "puedan trabajar con mayor calidad".



Ante esta situación, la dirigente de CCOO Extremadura ha reivindicado la necesidad de "una inversión pública en sanidad, y en sectores como la dependencia porque son el futuro", y que sirvan "para prevenir la enfermedad y para tener mayor salud".



Por este motivo, CCOO ha iniciado esta campaña informativa en los centros sanitarios para difundir las propuestas del sindicato en esta materia, que pasan por "reforzar la financiación", ya que según ha dicho Chacón, "sin financiación y sin voluntad política, no podemos resolver los problemas que tenemos en estos momentos con la sanidad pública y con el sector de la dependencia".



Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, quien ha resaltado que esta campaña quiere "poner en valor el trabajo que hacen los compañeros de la Atención Primaria y los que trabajan en las residencias", por lo que ha reivindicado un aumento de las plantillas.



Gómez ha reclamado la necesidad de elaborar un nuevo modelo para este sector, ya que el actual "está caducado", ya que "no ha habido voluntad política de poner a la Atención Primaria en el lugar donde tiene que estar", y que permita coordinar a estos profesionales entre ellos, así como con el resto de niveles asistenciales y con el sistema de atención a la dependencia.



Finalmente, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, Víctor Jesús González, ha señalado que los pensionistas suponen un "porcentaje altísimo de ciudadanos", que han "padecido muchísimo las consecuencias de las deficiencias en el sistema sanitario español", que aunque "no es en todas partes igual", en el caso de Extremadura está observando "deficiencias".



González ha relatado que durante la pandemia, los pensionistas han "padecido y siguen padeciendo las colas, la atención telefónica, que han supuesto muchísimas deficiencias", mientras que en el caso de las residencias de mayores, "no estaban atendidas sanitariamente por falta de medias".