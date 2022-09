ONCE Extremadura muestra en Bruselas su compromiso con la discapacidad europea

Los máximos responsables de la ONCE en Extremadura, el delegado territorial Fernando Iglesias, y el presidente del Consejo Venancio Ortiz, han viajado a Bruselas con el propósito de estrechar lazos e institucionalizar la labor que, desde hace años, viene desarrollando la entidad española en el ámbito político de las instituciones europeas.

Acompañando a una amplia delegación del Grupo Social ONCE a Bruselas, los dirigentes regionales de la ONCE han mantenido un encuentro con la directora de la Delegación de la Junta de Extremadura en Bruselas, Patricia Núñez, a la que han trasladado cómo es la evolución del Grupo Social ONCE en la mejora de sus servicios sociales para personas ciegas, el impulso a la formación y creación de empleo, su presencia en el mercado de juego responsable o la apuesta en el ámbito socio empresarial, a través de su grupo de empresas sociales Ilunion.

También han dado a conocer a las autoridades comunitarias el modelo de la organización a nivel regional, único en el mundo, basado en impulsar la inclusión real de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, en ámbitos como la educación, el empleo y la accesibilidad, "sin olvidar lo importante que son otros aspectos de la vida como el acceso al ocio, al tiempo libre o a las nuevas tecnologías".

CONVENIO CON EL PARLAMENTO EUROPEO

Los representantes de ONCE en Extremadura han asistido también a la sede del Parlamento Europeo donde su presidenta, Roberta Metsola, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, han firmado un acuerdo de colaboración que prevé fomentar la elaboración de materiales y publicaciones accesibles e impulsar conjuntamente la imagen de las personas con discapacidad en Europa.

También está previsto realizar acciones formativas, foros y seminarios de sensibilización o promover la estancia en el Parlamento de jóvenes ciegos en prácticas profesionales. La ONCE se sumará con la emisión de 10 millones de cupones dedicados a Europa y al motivo del año europeo.

Además, la Oficina del Parlamento Europeo en España colaborará con la ONCE en la promoción de visitas de los eurodiputados a las instalaciones y servicios de apoyo a las personas ciegas en España, para dar a conocer así el modelo de gestión de la organización.

CRISIS POR LA GUERRA DE UCRANIA

El acuerdo no se olvida de la actual situación que vive Europa con la guerra de Ucrania, y contempla la cooperación conjunta para mejorar las necesidades de las personas con discapacidad causadas por la crisis humanitaria y sanitaria derivada del conflicto bélico.

En este sentido, cabe destacar que desde el inicio de la Guerra el Grupo Social ONCE ha abierto sus puertas para solidarizarse con las entidades y personas ciegas o con discapacidad de Ucrania.

Por ello, se han realizado donaciones de material específico para las personas ciegas o con discapacidad; financiación humanitaria; asesoramiento en materia de emergencia en accesibilidad; así como la acogida de refugiados/desplazados, especialmente ciegos o con cualquier otro tipo de discapacidad, a través de todos los medios al alcance de sus tres áreas (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion).

Durante su estancia de dos días en la capital belga, los representantes de la ONCE en Extremadura han participado igualmente en los encuentros con la embajadora de España en Bélgica, Beatriz Larrotcha; el embajador adjunto de la Representación permanente de España ante la UE, Raúl Fuentes; o la coordinadora de la presidencia de la Delegación española en el Comité de las Regiones, Marta Romo.

Además, han asistido al seminario de trabajo con distintos europarlamentarios españoles (Rosa Estarás, Mónica Silvana, Isabel García y Jordi Cañas) como cierre del proyecto 'Europa se acerca a ti'.

Esta iniciativa, impulsada por el área de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE a través de la Oficina Técnica para Asuntos Europeos (OTAE), ha recorrido todas las comunidades autónomas españolas en los últimos 16 meses dando a conocer a más de 6.000 personas la organización de Europa, sus instituciones, su capacidad legislativa y el trabajo de nuestros representantes políticos en Bruselas.

Desde hace 20 años, el Grupo Social ONCE ha afianzado su alianza con las instituciones europeas, convencido de que el empleo es la mejor vía para lograr la plena inclusión de las personas ciegas y/o con otro tipo de discapacidad, y realizando también una apuesta por el reconocimiento en Europa del juego responsable.

El Grupo Social ONCE trabaja "denodadamente" para demostrar que las personas con discapacidad contribuyen de manera "indiscutible" a generar riqueza social y económica tanto a nivel comunitario como nacional, señalan las mismas fuentes.

Su papel en el ámbito político, como actor de la sociedad civil organizada en materia de discapacidad, ha sido "crucial" en el desarrollo de temas como el Acta Europea de Accesibilidad, la ratificación del Tratado de Marrakech en la UE, el diseño de la nueva Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, o la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito comunitario.