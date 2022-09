PP pide a Vara medidas "urgentes" y de "impacto" ante situación de "emergencia económica"

Ep.



La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que aplique medidas "urgentes" y de "impacto" ante la situación de "emergencia económica" que vive la región y el país.



Según ha subrayado, se está dibujando un escenario "complejo" en la región, con una caída de los autónomos "muy importante" en agosto y con un incremento del paro en dicho mes que "hacía años que no se producía", lo que lleva a que se avecina un otoño "complicado" para familias y empresas que requiere anticiparse, ha dicho, con medidas "urgentes" y de "impacto".



En rueda de prensa este viernes en la Asamblea para valorar los datos de paro, Teniente ha subrayado que los datos de paro en agosto en Extremadura son "malos, negativos" y "dibujan un escenario preocupante en el mercado laboral".



Así, ha lamentado que "no hay ni un sólo dato positivo" en las cifras del paro publicadas este viernes, porque "sube el paro en todos los sectores, con excepción de Agricultura" y "baja la afiliación".



"Perdemos empleo el doble que la media nacional y ganamos afiliados con un comportamiento tres veces peor que la media nacional", ha advertido Teniente, quien ha añadido que además Extremadura es la "segunda" comunidad autónoma que más autónomos pierde en agosto.



Ha defendido también que "hay que hacer algo" en materia de paro juvenil, porque "no puede estar el Gobierno pensando que se ha hecho todo en materia de paro juvenil". CURSO POLÍTICO



Por otra parte, Teniente ha señalado que el PP espera del curso político en Extremadura que ahora se abre "más de la mismo" porque es una legislatura "prácticamente agotada" y hay un gobierno como el del socialista Guillermo Fernández Vara que "está agotado", algo que "no es la mejor receta" para abordar las medidas "urgentes" que, a su juicio, se necesitan.



De este modo, ha considerado que para afrontar la situación de "emergencia económica" actual "se necesitan gobiernos resolutivos, veraces, que tomen medidas de impacto, urgente", y ha defendido que por ejemplo, según está recabando el PP de su campaña de escucha de los extremeños, la sociedad en la comunidad está pidiendo "a gritos" que se tomen medidas "de impacto" con "soluciones reales" como, entre otras, rebajas de impuestos para "dar respiro" a familias y empresas".



También ha subrayado que en este inicio de curso político el PP en la comunidad pedirá "medidas de impacto y urgente" para la reducción de la "losa burocrática" que "asfixia" a familias y empresas, así como modificar la política energética en España, proponiendo la prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.



Así, la diputada del PP ha incidido en que el inicio del curso político va a estar marcado por la "difícil" situación económica que "lastra y angustia" a familias, empresas e industrias, tanto en Extremadura como en el contexto nacional; y ha advertido de que incluso en la región la inflación "se está comportando peor" que la media nacional pese a ser "la región más pobre y con menos renta".