El PP participará en la manifestación porque no se conforma con un tren que "no funciona"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha recalcado que su partido participará en los actos de protesta convocados contra la situación del tren en la región porque no se conforma con una infraestructura que "no funciona".

Así, y preguntada por los medios por el hecho de que algunas asociaciones convocantes de la manifestación en Madrid se hayan descolgado tras anunciarse la presencia de partidos políticos, Guardiola ha dicho que los 'populares' estarán en la manifestación y lo estarán "siempre" que haya que apoyar una "causa justa" para los extremeños.

En esta línea, ha mostrado su "absoluto respeto" a las decisiones de las asociaciones. "Yo lo que tengo claro es por qué voy yo, por qué vamos nosotros, que es para defender un derecho de los extremeños y el resto tendrá que analizar por qué está o no está allí", ha indicado.

De igual forma, la líder del PP extremeño ha avanzado que ha pedido este miércoles que se lleve al Congreso una pregunta en relación al tren, al tiempo que ha afeado escuchar al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "absolutamente conformista" y sacando pecho de la inversión en un tren que "no funciona".

"Yo me resigno a lo que tenemos, por mucha inversión que diga el señor Vara que ha hecho, yo no me conformo con un tren que no funciona, no me conformo y no lo voy a hacer, mañana tampoco. Yo no me imagino a Ibarra jactándose del tren que tiene Extremadura", ha aseverado.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada junto al Acueducto de los Milagros en Mérida en la que ha estado acompañada del secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Cristina Teniente.