Irene de Miguel en comité electoral de Podemos que coordinará organizaciones territoriales

La dirección de Podemos va a implicarse en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y ha creado un equipo para coordinarse con las organizaciones territoriales.



Fuentes de Podemos han detallado que este nuevo comité electoral contará con distintos responsables territoriales --entre ellos la coordinadora de la formación en Extremadura, Irene de Miguel--, así como miembros de la dirección estatal para "poder desarrollar y asegurar campañas electorales concretas y adaptadas a los distintos lugares teniendo en consideración las diferencias y especificidades de cada territorio".



En cuanto a las generales, y ante la pretensión de la vicepresidenta Yolanda Díaz de no montar una 'sopa de siglas', la formación morada ha recalcado que su plan sigue siendo "aliarse" con 'Sumar', pero no fundirse en la marca de Díaz.



El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha querido dejar claro que ese comité electoral estará "integrado al máximo nivel" para hacer frebnte de unos comicios que considera claves para "engrasar la maquinaria" con vistas a las generales. "Estamos trabajando intensamente para esas elecciones", ha enfatizado.



En el comité se sentarán Ione Belarra, secretaria general; Irene Montero, secretaria de Acción de Gobierno; Lilith Verstrynge, secretaria de Organización; Pablo Echenique, secretario de Programa; María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional; e Ignacio Ramos, responsable de Comunicación de Podemos; así como los coordinadores autonómicos Sofía Castañón (Asturias), Pablo Fernández (Castilla y León), Javier Sánchez Serna (Murcia), Pilar Garrido (Euskadi), Irene De Miguel (Extremadura), Noemí Santana (Canarias) y Jesús Santos (Comunidad de Madrid).



SOPA DE SIGLAS



Y para las elecciones generales previstas para diciembre de 2023, en las que sí se cuenta con el proyecto Sumar de Yolanda Díaz, la formación morada insiste en que la vicepresidenta segunda del Gobierno sigue siendo su candidata a La Moncloa, pero su idea no es una nueva plataforma en la que integrarse, sino una alianza electoral.



Frente a la pretensión de Yolanda Díaz de evitar una 'sopa de siglas', Pablo Fernández habla de Sumar como "un aliado electoral". "Podemos es un aliado esencial y estará para arrimar al hombro y de caminar de la mano", ha afirmado.



Desde Izquierda Unida, el otro socio de la coalición Unidas Podemos, también ofrecen su disposición para "aportar y contribuir" a ese proyecto que aún está "en construcción", según ha dicho su portavoz, Sira Rego.



Lo más inmediato son las locales de 2023 y para esa cita la eurodiputada ha querido dejar claro que IU "se va a presentar de forma visible y reconocible" para ampliar sus actuales 2.000 concejales.



Eso sí, como la "casuística es diversa" y no hay una sola marca para todos los municipios, Rego ha precisado que IU estará en las papeletas en aquellas localidades donde ya tenga arraigada una presencia propia, y si en otros sitios ya existe una marca estable que la agrupe, sea Unidas Podemos, En Comú u otra, pues se apostará por la alianza. "Donde se pueda sumar, sumaremos, y si no, se presentará de forma visible e identificable", ha apostillado.