El PP nacional apoyará la Agencia de Salud Pública pero pide que sea "independiente"

Ep.

La vicesecretaria nacional de Política Social del PP, María del Carmen Navarro, ha afirmado que su partido apoyará la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, aunque ha defendido que ésta "ha de ser independiente" y garantizar que esté al frente de la misma "el experto mejor que haya en España, no quien quiera el Gobierno".



También ha indicado que hay que asegurar que el trabajo de dicha agencia sea "en red, en coordinación con las CCAA, para que no exista lo que ha pasado en la anterior pandemia", así como que la misma esté "preparada para los retos sanitarios del futuro, especialmente con otras pandemias que puedan venir".



Con ello, ha dicho que el objetivo de dicha agencia es "garantizar la seguridad colectiva de todos los españoles", y ha señalado que "da igual" dónde se ubique la misma, ya que lo que "sí es muy importante" es su "coordinación" con todas las CCAA y "quién se ponga al frente de la misma".



"Da igual donde la pongan, pero sí es muy importante su coordinación con todas las CCAA y muy importante quien se ponga al frente de la misma", ha espetado Navarro en declaraciones a los medios durante un acto celebrado este miércoles en Cáceres junto a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola.



Así, en referencia al anteproyecto para crear una Agencia Estatal de Salud Pública, ha dicho que el PP está "de acuerdo" con su creación, aunque entiende que el Gobierno central lleva "dos años de retraso" porque fue acordada en la Comisión de Reconstrucción del Congreso con el apoyo de "todas" las fuerzas políticas.



En esta línea, tras lamentar que el de "ayer fue un mero anuncio más" por parte del Gobierno, ha recordado que en "el reloj de las elecciones ha empezado el tic-tac" y que, por tanto, el PP no sabe, ha dicho, "si dará tiempo a su desarrollo" una vez entre en la Cámara nacional la iniciativa legislativa.