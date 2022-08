Ayudas a empresarios para cierre automático puertas y cumplir decreto ahorro energético

El objetivo de estas subvenciones es que los empresarios extremeños puedan cumplir las medidas contempladas en el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno.



Un compromiso adquirido tanto por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como por el consejero de Economía, Rafael España, según ha informado el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, al término de la reunión que ha mantenido el jefe del Ejecutivo regional, acompañado por todo el Consejo de Gobierno, con los agentes sociales para abordar la aplicación de dicho decreto.



Peinado ha planteado la necesidad de establecer ayudas para la implantación de estos cierres automatizados, y ha subrayado que hay un compromiso por parte del Ejecutivo regional para sacar una línea de ayudas que deberá realizarse sin demora, en tanto que la obligación de mantener cerradas las puertas tendrá efecto a partir del 30 de septiembre.



El representante de la patronal extremeña ha reafirmado el compromiso de los empresarios con el ahorro energético, si bien ha matizado que la aplicación de estas medidas no debe perjudicar a la productividad de las empresas ni "lastrar su crecimiento" a fin de que no la situación no vaya en contra de la generación de empleo.



En este sentido, espera que el Gobierno finalmente modifique el decreto en aquellas cuestiones que consideran de difícil aplicación, añadiendo que, si hubiera contado con los empresarios para la elaboración del decreto, este plan hubiera generado una menor contestación, en alusión a la "batalla política" en la que ha derivado y en la que los empresarios ha dicho, no van a entrar, al tiempo que llaman a las partes a actuar con "sensatez".



Peinado considera que el decreto no ha tenido en cuenta la "idiosincrasia de algunos sectores", ni tampoco las "peculiaridades" de las diferentes zonas del país, en cuanto a los horarios, así como tampoco se ha tenido en cuenta la temporada en la que ha comenzado, en plenas vacaciones, con un plazo de entrada en vigor de siete días.



Entre las peticiones trasladadas en la reunión que le llegan por parte de los empresarios extremeños, se ha referido a las críticas con respecto a que el decreto no contemple medidas de "discriminación positiva" hacia aquellos establecimientos que ya hayan invertido en sistemas de iluminación led para sus escaparates, mucho más eficientes que los halógenos.



Además, considera que las 22,00 horas es aún temprano para apagarlos teniendo en cuenta que en lugares como Extremadura a esa hora hay mucha gente paseando por las calles en verano.



También, cree que el decreto genera "bastantes dudas" con respecto a la información que se debe dar a los clientes, si bien la Junta ha propuesto consensuar una cartelería común que se pueda distribuir gratuitamente a todas las empresas.



MEDIDAS ESTRUCTURALES



La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha calificado como "fundamental" la puesta en marcha de medidas de este tipo, y va más allá al reclamar que no sean de tipo coyuntural por la guerra en Ucrania, sino que sean estructurales, para afrontar el cambio climático y cumplir con los compromisos de la Agenda 2030.



Al mismo tiempo, cree que son medidas de ahorro cuya aplicación se realiza en "solidaridad" con una Europa que, ha recordado, ha destinado 140.000 millones de euros a España dentro de los planes de reconstrucción tras la pandemia. Chacón reconoce que son medidas "asumibles" y "lógicas" teniendo en cuenta que lo que está en juego es "la vida del planeta".



Medidas que, en el plano laboral, tienen en cuenta la prevención de riesgos, y en este sentido cree que el decreto contribuirá a la puesta en marcha de anteriores reglamentos relacionados con la temperatura idónea en los puestos de trabajo.



Por otro lado, ha mostrado su preocupación ante el "ruido mediático" y también de la oposición, en especial de la derecha, ha dicho, a la que pide que sea "más responsable" con los momentos actuales, al tiempo que ha señalado que en su momento también "cuestionaron" los fondos de recuperación.