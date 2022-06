Peagex acoge con "escepticismo" el "supuesto compromiso" de abonar la carrera profesional

La Plataforma de Empleados Públicos de la Junta de Extremadura (Peagex) ha acogido con "escepticismo" el "supuesto compromiso" de abonar la carrera profesional horizontal a los empleados públicos de la Administración General a partir de octubre de este año.

"No podemos dar ningún tipo de credibilidad a lo que no es más que una manifestación de intenciones de un acuerdo sin publicar oficialmente. Sólo lo creeremos cuando esté abonado en las nóminas de todos los empleados públicos que tengan reconocido tal nivel", ha asegurado en una nota de prensa.

En este sentido, Peagex ha insistido en que quién les garantiza que lo que se les dé en octubre de 2022 a los empleados públicos no se les "vuelva a quitar después de las elecciones de 2023, como ocurrió en los acuerdos de 2019".

Así pues, si la plataforma da "poca credibilidad" al abono del nivel 2 en octubre de 2022, entrar a valorar el "supuesto abono del nivel 3 en octubre del próximo año 2023 y del 4 en 2024" le parece "ciencia ficción".

"No podemos dejar de recordar lo ocurrido con los acuerdos de 2019, firmados un mes antes de las elecciones e incumplidos poco tiempo después. Igualmente, no podemos dejar de recordar que los empleados de Administración General fuimos los únicos que sufrimos una rebaja directa de nuestros salarios en 2020 con respecto a 2019, al dejar de abonarse una parte del nivel 2 de carrera profesional que ya se abonó en 2019, añadiendo todo esto a la no aplicación completa de la subida del 2 por ciento a los empleados públicos aprobada por el gobierno central, en la que Extremadura fue, desafortunadamente, única y pionera a nivel estatal", ha afeado el colectivo.

Ésta es, tal y como ha insistido, la "supuesta igualdad" con la que la Junta de Extremadura trata a sus empleados, ya que, en opinión de la plataforma, estos trabajadores ni son "iguales a la hora de efectuar sacrificios, pues los mayores sacrificios, incluida una rebaja directa de sueldo", la sufren los de la Administración General, ni tampoco son "iguales cuando se trata de repartir mejoras".

"Pareciera que las políticas de la Junta de Extremadura estuvieran basadas en exigir, de entre sus empleados, más sacrificios a quienes menos pueden hacerlos o a quienes menos se quejan, cosa que desde luego estamos dispuestos a cambiar", ha recalcado.

De la misma forma, Peagex también ha considerado "importante" señalar también el papel desempeñado por los sindicatos de la Mesa General, que se apuntan "como éxito" lo que "no es más que la prórroga y la constatación del fracaso de los acuerdos previos a las elecciones a la Asamblea de Extremadura en 2019".

"Pues si bien el mayor responsable del incumplimiento de estos acuerdos fue el gobierno de la Junta de Extremadura, no menos responsables fueron unos sindicatos incapaces y partícipes necesarios, que colaboraron necesariamente, al aceptar y firmar, en el cuarto punto de los mencionados acuerdos que las partes se comprometían a negociar el abono de los nuevos niveles reconocidos, en función de las cuantías resultantes, previo estudio y proyecciones económicas, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias y preservando el cumplimiento de la normativa básica estatal y de las medidas de estabilidad", ha señalado.

Por otra parte, ha señalado, el abono, aún pendiente, del nivel 2 en octubre de 2022 no supone más que un "minúsculo avance" en el "largo camino" que queda por recorrer para que estos trabajadores sean tratados "en igualdad con respecto al resto de empleados públicos de la Junta de Extremadura, tras tantos años de agravios y menosprecios".

"De confirmarse la noticia, de ningún modo satisfaría nuestras reivindicaciones que claramente son el abono inmediato de todos los niveles de carrera profesional y la equiparación salarial y de otras condiciones laborales con el resto de empleados públicos (personal docente y sanitario) de la Junta de Extremadura", ha aseverado.

Finalmente, ha recalcado que los trabajadores de Administración General están "cansados ya de ser el patito feo y de ser los pagadores de todas las crisis", ha sentenciado.