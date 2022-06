Vara cree que sería "un desastre" no apoyar "lo que diga el Gobierno" sobre Argelia

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido sobre la suspensión por parte de Argelia del Tratado de Amistad con España que en asuntos internacionales "siempre" hay que estar "con lo que diga el Gobierno" central.

"Respecto al tema de Argelia, yo en las relaciones exteriores de España estoy con lo que diga el Gobierno, porque la posición que tenga el Gobierno es nuestra posición", ha espetado.

Así, ha añadido que cree que "sería un desastre es dar una imagen hacia fuera de que el Gobierno de un país dice una cosa y cada uno de los territorios como reinos de taifa dicen la contraria".

"Yo en todo lo que tiene que ver con la posición de España en asuntos internacionales estoy siempre con lo que diga el Gobierno de España", ha reiterado Fernández Vara a preguntas de los medios antes de antes de asistir este jueves en Mérida a la apertura del Investor Day Extremadura.

RÉPLICA A GARCÍA-PAGE

Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura ha replicado a su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que él no se considera "monaguillo de nada ni de nadie".

De este modo, Vara ha reconocido que no comparte las afirmaciones realizadas este pasado miércoles por García Page en un desayuno informativo en las que se refería al liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE y a que los demás serían "monaguillos".

"No las comparto (las afirmaciones de García Page). Yo no me considero monaguillo de nadie ni de nada, porque represento a una tierra que tiene grandeza y dignidad y por tanto yo no soy monaguillo de nada ni de nadie", ha señalado Fernández Vara a preguntas sobre esta cuestión.

Cabe recordar que García-Page, tras reconocer "con franqueza" que todavía no tiene decidido si se presentará a revalidar la Presidencia regional, sugirió este pasado miércoles que en el PSOE es Pedro Sánchez el que manda. "Los demás estamos de monaguillos", indicó en un desayuno informativo de Encastillalamancha.es.