PP celebra que se cree empleo pero pide cambios en las políticas activaes de la Junta

Así, lo ha señalado el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, añadiendo que, en términos anuales en Extremadura, el ritmo de afiliaciones ha crecido un 2,64 por ciento, frente a un 5,01% a nivel nacional.



Tras reiterar que el PP se "alegra" por los extremeños que han encontrado empleo en mayo, ha subrayado que se trata de un mes "históricamente bueno", destacando que los datos del sector servicios, que afronta un verano "libre" de restricciones, y los de la agricultura, que se encuentra en plena campaña de recogida de la fruta.

Pero, ha matizado que ésto no significa que los agricultores hayan visto mejorada su situación, pues siguen "con el pie en el cuello", con muchas explotaciones sin beneficios.



Por todo ello, ha recalcado que aplicando las mismas políticas activas de empleo de siempre no va a cambiar la situación del mercado laboral extremeño, así como ha reclamado a la Junta que ejecute los fondos europeos para la recuperación y los destine "a crecer, a hacer algo diferente y que evolucione el mercado laboral extremeño, para no seguir a la cola"