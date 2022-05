Las pernoctaciones en alojamientos rurales se dispararon en abril un 315% en Extremadura

Rd./Ep.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se dispararon un 315,2 por ciento el pasado mes de abril en Extremadura, hasta las 66.571, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la estancia media se sitúa en 2,32 días, produciéndose una tasa interanual del 13,7%.

A su vez, en abril, se alojaron 55.729 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) un 278,6 más que en el mismo mes del año anterior.

El número de pernoctaciones se situó en 131.722, un 294,1% más que en 2021(238,9% a nivel nacional), mientras que el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 265,9%.

Así pues, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura sube respecto al mismo mes de 2021 un 180,7% y las pernoctaciones un 204%. La estancia media alcanza 2,86 días, un 8,3% más que en abril de 2021.

Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 385,9% y las pernoctaciones un 336,5%. La estancia media baja 10,4% en este mes.

Finalmente, se alojaron en albergues 987 personas y hubo 1.815 pernoctaciones (no se disponen de estos datos del año anterior). La estancia media se sitúa en 1,84 días, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles se dispararon el pasado mes abril hasta alcanzar los 9,3 millones. Esto supone casi cuadruplicar (238,7%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se anotaron un total de 2,7 millones de pernoctaciones.



Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 526% (seis veces más) de las pernoctaciones realizadas parte de los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el cuarto mes del año un 132,7% respecto a marzo del año anterior.



De los 9,3 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en abril, 4,7 millones fueron de residentes en España, 2,6 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 2 millones del resto del mundo.



Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se situó en abril en 3,6 pernoctaciones por viajero.



Con todo ello, durante los cuatro primeros meses de 2022 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos no hoteleros aumentaron un 234,4% respecto al mismo periodo del año anterior.



LOS TURISTAS ELIGEN LOS APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España el pasado mes de abril aumentaron en un 349,1%. Las realizadas por residentes aumentaron un 134,1%, mientras que las de no residentes, se dispararon un 736,9%.



La estancia media en apartamentos españoles bajó un 4,9% respecto a abril de 2021, situándose en un total de 4,6 pernoctaciones por viajero.



En abril se ocuparon el 32,4% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 208,4% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 35,4%, con un incremento del 160,8%



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 66,5% del total siendo Reino Unido el principal mercado emisor con más de 1 millón de pernoctaciones, seguido de lejos por Alemania con 392.889.



Por destinos, Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y un aumento del 473,6% respecto a abril de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación fue la Comunidad de Madrid, con el 59,2% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido, con 613.973 pernoctaciones. Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, con un 86,6% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en abril fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



Por lo que se refiere a los campings estos registraron en abril un aumento del 130,4% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes aumentaron un 95,7 y las de no residentes, un 242,3%.



Durante abril se ocuparon el 37,6% de las parcelas ofertadas, un 25,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 39,4%, con un aumento anual del 19,3%.



El 35,2% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 25,8% del total de las de no residentes, un 242,8% más que en abril de 2021.



Según los datos el INE, Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 1,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 162,9% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 59,3% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Daurada fue el destino preferido, con 594.924 pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 70,1% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona



LOS ALOJAMIENTOS RURALES GANAN FUERZA



El pasado mes de abril las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 225,2%. Las de residentes subieron un 197,3% y las de no residentes, un 392,8%



En este tipo de alojamiento extrahotelero se ocuparon el 21,9% de las plazas, un 155,4% más que en abril de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 34,9%, con un aumento anual del 126,4%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 185.357 pernoctaciones, un 316,6% más que en abril de 2021. Illes Balears alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 50,8% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 98.093 pernoctaciones. Por su parte, la Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 53,3% de las plazas ofertadas



Por lo que se refiere a los albergues en abril se registraron un total de 592.617 pernoctaciones, lo que supone un aumento anual del 972,5%. Las de residentes se incrementaron un 587% y las de no residentes, se dispararon un 2.293,1%.



En abril se ocuparon el 30,1% de las plazas en albergues, un 474,2% más que en abril de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 34%, con un aumento del 424,8%.



La Comunidad de Madrid fue el destino preferido para alojarse en albergues en nuestro país, con 89.152 pernoctaciones. Esta comunidad autónoma también alcanzó la mayor ocupación, con el 71,4% de las plazas ofertadas.



AUMENTO DE PRECIOS



El INE también dio a conocer este martes el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) que aumentó un 13,8% en abril respectoal mismo mes de 2021 y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 8,8%. Por el contrario, el Índice de Precios de Campings (IPAC) baja un 0,5%.



Con todo ello las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 399,5% en abril en tasa anual. Las de residentes suben un 207% y las de no residentes, un 856,8%.



Los datos del INE muestran que la estancia media creció un 17,2%, hasta 3,1 pernoctaciones por viajero.



Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 72,8% correspondió a hoteles y un 27,2% a alojamientos turísticos extrahoteleros.