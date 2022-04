Vergeles insiste en el uso responsable de mascarillas para que el riesgo se mantenga bajo

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha subrayado que no hay "duda ninguna" sobre que la incidencia de Covid-19 va a aumentar tras la Semana Santa pero subraya que Extremadura se mantiene en el nivel más bajo de riesgo, por lo que insiste en reclamar un "uso responsable" de las mascarillas para que no aumenten las hospitalizaciones.



"Se nota el efecto de Semana Santa", ha reconocido Vergeles, quien ha recordado "el virus no se ha ido", pero que la variante actual provoca síntomas leves y hay un porcentaje de población vacunada "muy importante", por lo que defiende la decisión de poner en marcha la nueva métrica para controlar la evolución de la pandemia.



En todo caso, ha reconocido que habrá un aumento de la incidencia tras la Semana Santa, "sin duda ninguna", porque ha habido una movilidad "muy importante", pero sobre esta cuestión ha refrendado que era "necesario" porque "la sociedad lo estaba reclamando", y no solo verbalmente, sino también, ha dicho, "a través de muchos de los síntomas y de la fatiga que tenían".



En este punto, ha insistido en que hay que "aprender a convivir con el virus" y ha deseado que en las mediciones no se incremente el nivel de riesgo, que resulta no solo la incidencia, ha recordado, sino del índice de gravedad de la enfermedad que se mide a través de ingresos hospitalarios.



No obstante, Extremadura se mantiene en alerta 1 desde hace "mucho tiempo", que es el más bajo de todos, por lo que los responsables sanitarios continuarán trabajando e insistiendo en el "uso responsable" de las mascarillas que, tras la eliminación de la obligatoriedad en los espacios interiores, ha recordado, "no es obligatorio" quitarlas.



Por ello, Vergeles reclama que se haga uso de esta medida de protección "desde el sentido común y la responsabilidad". A modo de ejemplo, ha señalado con motivo de su visita a un centro de mayores de Cáceres, que "lo ideal" es usarla en este espacio al haber personas vulnerables.



En concreto, el consejero de Sanidad ha hecho estas declaraciones en respuesta a los medios de comunicación con motivo de su visita al Centro Residencial de Mayores de Cánovas de Cáceres.